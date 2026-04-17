酒生哲雄の東京初個展「 EURO SHOT 」 日本からヨーロッパへ心が震えた一瞬を撮る

酒生哲雄写真事務所「EURO SHOT」 フライヤーA4 表「EURO SHOT」 フライヤーA4 裏

はじまりは2025年11月。

初の海外発表となった、Parisでの個展「JAPANSHOT」

個展会場はノートルダム大聖堂の近くで好立地だった事もあり、たくさんの方々にご覧いただき

特にヴェルニサージュは貴重な出会いもあり、酒生にとって想い出深い経験となった。

Parisでの生活では、個展会場と撮影との日々であった。

🇫🇷Exhibition in Paris「Centre Culturel Italien」 2025年11月15日 Vernissage

Parisに続き、次の個展開催地London

そこでは奇跡の出会いが。

『マトリックス リローデッド』でエージェント・ジョンソン役を演じた、スイスの俳優ダニエル・バーンハード（Daniel Bernhardt）氏に作品を購入いただく奇跡が起きた。

以前よりマトリックスがバイブルだと酒生が伝えたところ、心優しく熱いダニエル氏は、翌日こちらのサインをプレゼントしてくださり、酒生にとってかけがえのない時を過ごした。

🇬🇧Exhibition in London「The Prince Akatoki London」にて、ダニエル・バーンハードさんと！

ParisとLodonで過ごした新たな環境での日々...

日本では感じられない景色に毎秒毎秒出会い、景色をとらえる日々が流れる...

ー EURO SHOTの誕生

Paris 凱旋門にて

「今、この瞬間を撮りたい...」

心が揺れた一瞬に

私はシャッターを切る

被写体は揺らぎ 浮かび 歪み空間は再構成される

「まだジャンルの無い写真 . . . そして名も無き技法」

それは 撮るのではなく 心で創る

一度のシャッターから生まれる 唯一無二の写真

舞台はParisとLodon...

そこで生まれた「EURO SHOT」

私は 私にしか撮れない世界を撮り続ける...

Grand Palais : Paris 2025-11-20 13:10:20810 Pont de Bir-Hakeim, 75015 : Paris 2025-11-12 15:43:33

ー EURO SHOT に向けて いただいたエールをご紹介 ー

今回「JAPAN SHOT」に続き、オリジナルな技法で撮りおろされた

ヨーロッパの心象風景「EURO SHOT」

その中でたくさんのご協力をいただいた、パリ在住のKAZU Togashiさん

会場・展示・ヴェルニサージュ・フランス・Parisの撮影まで、たくさんアテンド。そんな素敵なKAZUさんより、温かいエールをいただきました。

この度の個展にエールを送ります。

酒生哲雄・明子ご夫妻と巡ったパリ周辺の撮影地は、長年にわたり私が深く愛し、何度見ても見飽きることのない場所です。

何気ない風景が、光や影、天候によって突然その存在感を強く放つことがあります。そうした瞬間に立ち会えるのは偶然の賜物であり、それはまさに美の女神から人生への贈り物だと言っても過言ではありません。

その喜びを知った人は、きっと再びその感動を求めて同じ場所を訪れるのでしょう。

哲雄氏は、私が見慣れている風景の中に、時間を超越し、歴史的な深みを加えた不思議なイメージを写し取ることのできる写真家だと思います。

これからも、私が愛してやまないフランスを長くイモルタリゼ（不死化・永遠化）し続けてくださることを願っています。

パリ在住 「自称・風景写真の落穂拾い」KAZU Togashi氏🇫🇷KAZUさんとのParisの想い出 本当にたくさん一緒に巡り... Paris&KAZUさんロス...

また、一昨年の「JAPAN SHOT」からアートディレクションを担当

アートディレクターモリミキさん。

今年は世界一周もしていた、ストイックで忙しい彼女の中から生まれた今回の「 EURO SHOT 」のフライヤーとロゴ。そんな彼女からのコメント。

株式会社モリミキ 代表取締役・アートディレクター

モリミキさんより

酒生哲雄の作品は、技法を超えて「心が動いた瞬間」を可視化する表現です。日本を巡り生まれた「JAPAN SHOT」は、今回ヨーロッパへと広がりました。異なる土地であっても変わらないのは、『心が捉えた一瞬』。この個展は、その視点が辿った軌跡でもあります。

🇬🇧Exhibition in London「The Prince Akatoki London」とお力添えいただいた素敵な皆様

最後に酒生哲雄よりご挨拶

酒生哲雄・東京初個展「 EURO SHOT 」

このたび、東京で初めての個展を開催することになりました。

本展では、私がヨーロッパで撮影してきた写真の最新作を展示いたします。

昨年初めてのヨーロッパ景色に出会い、感じるまま撮ってきた写真を、

ひとつの形として皆さまにお見せできる機会をいただけたこと、とても嬉しく思っています。

ヨーロッパと、日本の伝統を、私の写真を使い、融合する新作。

今回もアートディレクター・モリミキさんのディレクションで開催させていただきます。

入場は無料となっております。

お時間がございましたら、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。

会場でお会いできるのを楽しみにしています。

酒生哲雄

・酒生哲雄 東京初個展「EURO SHOT」-揺らぎと静寂の中でとらえた瞬間-

【会期】2026.4/27～5/3

【時間】10:00-18:00

【場所】GALLERY ART HOUSE

【所在地】104-0061 東京都中央区銀座4-5-5 籏ビル1F

https://maps.app.goo.gl/o2UQ13usunfx6cQr9?g_st=

※今回の「EURO SHOT」では、A4～1700mm×770mmまで、約50点の作品が展示される予定。

■問い合わせ先 -Contact Information-

酒生哲雄写真事務所 -Photo Office Tetsuo Sakou Japan-

info@sakou-tetsuo.com

https://www.sakou-tetsuo.com