【山陰初のIT上場企業】アクシスＩＴパートナーズ、島根県松江市に新拠点を設立、全国開発体制を強化

アクシスITパートナーズ株式会社

アクシスＩＴパートナーズ株式会社（本社：鳥取県鳥取市 代表取締役:坂本哲、以下 当社）は、開発体制の強化と事業拡大を目的に、島根県松江市に新たな開発拠点「松江オフィス」を新設することを決定いたしました。これに伴い、2026年4月17日に島根県庁にて島根県（知事：丸山 達也）および松江市（市長：上定 昭仁）と事業所等の立地に関する覚書を締結いたしました。

2025年4月の東京プロマーケット上場、本年4月のM&Aによる山形オフィス開設に続く、「松江オフィス」の開設を通じ、地方の優秀なリソースを活用した「地方創生型ビジネスモデル」を加速させ、首都圏を中心とした高度なIT需要への対応力を高めてまいります。

【独自の成長戦略と拠点展開】

当社は、人口最少県である鳥取県で培った事業成長ノウハウを横展開し、地方における「質の高い雇用の創出」と「給与水準の向上」を追求しています。この循環こそが真の地方創生に繋がると確信しております。今回の松江オフィス新設は、山形に続く地方拠点展開の第2弾であり、全国規模の開発ネットワークを構築することで、売上高100億円達成に向けた盤石な体制を整えます。

【AI時代を見据えた「課題解決型エンジニア」の育成】

AIの台頭により単なる実装作業が自動化される未来を見据え、当社は「現場の課題を深く理解し、システム構築で解決へ導く人材」の育成を急務としています。建設DXやスマートビル事業といった先端プロジェクトを通じ、エンジニアが単なる作業者ではなく、課題解決のパートナーとして機能する「AI時代に必要とされる価値提供」へのシフトを推進します。

【AI時代を見据えた「課題解決型エンジニア」の育成】

AIの台頭により単なる実装作業が自動化される未来を見据え、当社は「現場の課題を深く理解し、システム構築で解決へ導く人材」の育成を急務としています。建設DXやスマートビル事業といった先端プロジェクトを通じ、エンジニアが単なる作業者ではなく、課題解決のパートナーとして機能する「AI時代に必要とされる価値提供」へのシフトを推進します。

アクシスＩＴパートナーズ株式会社（https://www.t-axis.co.jp/）

代表取締役：坂本哲

所在地：鳥取県鳥取市扇町7番地 鳥取フコク生命駅前ビル7F

資本金：781,186,000円 （資本準備金を含む）

設立：1993年9月3日

証券コード：351A TOKYO PRO Market

事業内容：システム開発からアウトソーシングまでワンストップで企業・行政の経営変革を支援します。プラットフォームサービスの開発・運用を通し、建築、エネルギーといった社会インフラ、ネットワークインフラに関わる社会課題解決をITで推進します。