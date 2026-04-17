【半額近い衝撃！】デュアル4K@60Hz対応のORICO 8-in-1ハブが、今だけ2,000円台の超特価！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

デスクワークの生産性を劇的に変えたい方、必見です。

ノートPCのポート不足を解消し、2台の外部モニターに同時に高画質出力できるORICO 8-in-1 ドッキングステーションが、驚愕のビッグセールを開催中です！

注目すべき圧倒的なスペック

デュアル4K@60Hz出力： 多くのハブは30Hz止まりですが、本製品は滑らかな60Hzに対応。2つのモニターで作業領域を広げ、プロ仕様のマルチディスプレイ環境を構築できます。

100W PD急速充電： パソコンを急速充電しながら、他のポートをフル活用。バッテリー残量を気にする必要はありません。

8つの機能をこれ一台に： * HDMIポート ×2

USB-A ×2 / USB-C ×1 (5Gbps高速転送)

SD/TFカードスロット (同時読み込み対応)

100W PD充電ポート

洗練されたアルミデザイン： 高級感があり、放熱性も抜群。MacBookやiPad Proとも相性ぴったりです。

こんな人に最適！

効率重視のビジネスパーソン： 資料作成をしながらWeb会議、さらに別の画面でメールチェック。

クリエイター： SDカードから写真を読み込み、大きな外部モニターで編集作業。

iPad Proユーザー： iPadをデスクに繋いで、デスクトップPCのように使いたい方。

【期間限定】驚きの約44%OFFセール情報！

通常価格からなんと2,400円も安くなる、異例の特別キャンペーンです。

通常価格： \5,399

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⏰ キャンペーン期間： 2026年4月17日 18:00 (JST) ～ 2026年4月28日 23:59 (JST) まで

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総評：このスペックで2,000円台は「買い」

デュアル4K@60Hz対応のドッキングステーションは通常5,000円以上することが多いため、この価格設定はまさに破壊的です。在庫がなくなる前に、早めのチェックをおすすめします！