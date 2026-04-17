再生原料 HELIX(TM)、「キリン ホームタップ」で使用する1L PETボトルに採用

株式会社JEPLAN

株式会社JEPLAN（代表取締役 執行役員社長：高尾 正樹、以下「JEPLAN」）のグループ会社・ペットリファインテクノロジー株式会社（代表取締役 執行役員社長：伊賀 大悟、以下「ペットリファインテクノロジー」）が製造・販売する再生原料「HELIX(TM)」は、キリンビール株式会社（代表取締役社長：堀口 英樹、以下「キリンビール」）が販売する「キリン ホームタップ」で使用する1L PETボトルに採用されました。このたび、本製品を「HELIX(TM)」ブランドサイトで公開しましたので、お知らせします。

■「HELIX(TM)」採用製品一覧：https://helix.pet/blogs/case-study

ペットリファインテクノロジーは、独自のPETケミカルリサイクル技術を用いて、使用済みのPETボトルなどを分子レベルに分解し、不純物や色素などを取り除くことで、石油由来と同等品質の再生PET樹脂「HELIX」を製造・販売しています。

キリングループは、「キリングループ プラスチックポリシー」において、2027年までに日本国内におけるPET樹脂使用量の50％をリサイクル樹脂にすることを掲げています。この取り組みの一環として、2023年3月より、キリンビールが飲食店向けに展開する「SPRING VALLEY豊潤496」3L PETボトルなどに再生PET樹脂「HELIX」を採用しています。

「HELIX」は、ケミカルリサイクルにより石油由来と同等品質を実現しており、飲料用PETボトルや化粧品容器など、高い品質基準が求められる用途にも使用が可能です。その特性から、炭酸による内圧に耐える必要があるビール用のPETボトルにも採用されています。このたび新たに「キリン ホームタップ」で使用される1Ｌ PETボトルへの採用が拡大しました。キリングループは、本取り組みにより、リサイクル樹脂の使用率を上げ、資源循環の促進を目指します。

今後もJEPLANグループでは「あらゆるものを循環させる」というミッションの実現に向けて、引き続き国内外のパートナーとの連携を進め、グループ一丸となりサーキュラーエコノミーを牽引していくことに努めてまいります。

■「HELIX(TM)」概要（https://helix.pet）

「HELIX」は、使用済みPETボトル等を主な原料に、独自のPETケミカルリサイクル技術を用いて製造される再生原料です。PETを分子レベルに分解し、不純物や色素などを取り除くことで、石油由来のPET樹脂と同等の品質を実現しています。そのため、飲料用PETボトルや化粧品容器など、高い品質基準が求められる用途にも使用することが可能です。また、石油由来の製造プロセスと比較してCO2排出量の削減に寄与*1するなど、環境負荷の低減にも貢献します。

「HELIX」は、英語で“螺旋”を意味し、螺旋のように何度でも循環し続けることを象徴しています。

*1 JEPLAN サステナビリティ：https://www.jeplan.co.jp/sustainability/

■キリンビール株式会社（https://www.kirin.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 堀口英樹

設立：2007年

■ペットリファインテクノロジー株式会社（https://www.prt.jp/）

代表者：代表取締役 執行役員社長 伊賀 大悟

設立：2008年10月

所在地：神奈川県川崎市

事業内容：独自のPETケミカルリサイクル技術を用いた使用済みPETボトルのリサイクル樹脂の製造・販売

■株式会社JEPLAN（https://www.jeplan.co.jp/）

代表者：代表取締役 執行役員社長 高尾 正樹

設立：2007年1月

所在地：神奈川県川崎市

事業内容：PETケミカルリサイクル技術関連事業（対象：PETボトル・ポリエステル）など

JEPLANグループは「あらゆるものを循環させる」をミッションに掲げ、サーキュラーエコノミーの実現を目指しています。廃PET（PETボトル、ポリエステル繊維等）を対象に、独自のPETケミカルリサイクル技術を用いて分子レベルに分解し、不純物を除去することで、石油由来と同等品質の再生素材に生まれ変わらせています。この独自技術を用いて、リサイクルに取り組むことで、限りある資源の循環を実現し、CO2の排出量削減にも寄与しています。

なお、JEPLANグループはペットリファインテクノロジー株式会社（神奈川県川崎市）と北九州響灘工場（福岡県北九州市）の２拠点でPETケミカルリサイクルプラントを運営しており、国内外への技術ライセンス事業も推進しています。