【シントトロイデン】大橋紙器印刷株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、大橋紙器印刷株式会社様（本社：栃木県小山市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

大橋紙器印刷株式会社様は2023-2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【大橋紙器印刷株式会社様 コメント】

「大橋紙器印刷株式会社はダンプラ・段ボール・紙器製品を製造しており、『ISO 14001を基準として地球環境への負担軽減を目指し、環境配慮設計・製造による製品を提供する』をスローガンとし、設計から配送までを一貫して自社製品をスピーディーにお届けしております。STVVへの協賛を通じて、サポーターの皆様と共に応援してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします」

■会社概要

社名：大橋紙器印刷株式会社

代表者：大橋 一雄

所在地：栃木県小山市外城110-7

事業内容：

プラスチックダンボール製品の販売

ダンボール製品の販売

紙器原材料卸し印刷紙器（ラミネート品・合紙品）販売

パレット（木・プラスチック・段ボール・ハニカム）販売

発泡スチロール（成型品・カット品）販売

ハニカム製品販売

ミラーマットエアキャップ（平底袋品・カット品）販売

その他梱包資材販売

包装用各種テープ販売

包装用機械販売

公式サイト：https://ops-package.com/index.html

シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。