【関西外国語大学】文科省担当課長が登壇。現職教員向け無料セミナー「生成AI時代の学習指導要領改訂」を5/9(土)に開催します（オンライン配信あり）

関西外国語大学▲オープンセミナーのポスター

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、2026年5月9日（土）に、全国の小学校・中学校・高等学校の現職教員を対象としたオープンセミナー「生成AI時代の学習指導要領改訂 ～最新動向を踏まえて徹底討論～」を開催いたします。本セミナーは、対面およびオンライン（Google Meet）のハイブリッド形式で実施し、参加費は無料です。

教育現場における生成AIの活用が急速に進む中、次期学習指導要領の改訂に向けた議論が本格化しています。本セミナーでは、日本の教育課程の舵取りを担う文部科学省 初等中等教育局教育課程課長の武藤久慶氏をお招きし、英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コースの教授で前文部科学省初等教育局視学官の直山木綿子氏とともに、最新の教育動向や今後の教育の在り方について深く掘り下げます。

最前線で活躍する教育関係者の皆様にとって、次代の授業づくりや学校運営のヒントとなる貴重な機会です。

▲2025年10月に開催したオープンセミナー。右から文科省の武藤課長、直山教授

■ プログラム

武藤氏による約120分の講演ののち、武藤氏と直山教授による約60分の対談を予定しています。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151397/table/60_1_d9b6d5404ce21ddd42e31cf298053eed.jpg?v=202604170451 ]

■ お申し込み方法

以下の参加申込フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7MUEUjamvshs0JAPTvbDMuS4RqXL9lJq5BLoCv4Ouh9DoA/viewform

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲関西外国語大学ひらかた中宮キャンパス 正門からのぞむ本館

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年1月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。