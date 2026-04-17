ついに！！明日10時～OPEN！日本唯一の“煙”が出る中国茶のミルクティー。「CHAZHONG-茶种- チャジャン 」 横浜駅徒歩1分 4月18日土曜日 【商標登録・意匠登録 出願中】

株式会社Food Seed日本唯一の自社ブランドとして開発した体験型ミルクティー専用の茶器から真っ白な煙（ドライアイス）が立ち昇る

株式会社Food Seedは、横浜駅前のPOTERI BAKERY（ポテリベーカリー） -TOKYO-横浜店内にて、独自演出の中国茶のミルクティー専門店「CHAZHONG-茶种- チャジャン 」を4月18日（土）オープンします。日本唯一の自社ブランドとして開発された本作は、専用茶器から立ち昇る煙が、厳選された中国茶の芳醇な香りを最大化。観光客から地元の方まで、これまでにない「飲むエンターテインメント」を提供し、横浜の新しいお茶文化を発信します。当店は、店主が自ら中国を巡り選定に選定を重ねた厳選した茶器と茶葉を使用する、日本発の自社ブランドです。最大の特徴は、特製茶器から煙が幻想的に立ち昇る演出。日本国内ではここでしか味わえない、視覚と嗅覚、そして味覚のすべてを刺激する「五感をくすぐる体験型ミルクティー」を提案します。

カップの金箔ロゴデザインが高級感を演出茶器も複数デザインでご案内、横浜のお土産にも◎

【風味ファースト】甘さに頼らず、茶葉の個性を引き出す「引き算の美学」

一般的なミルクティーの「甘さ」という常識を覆し、茶葉本来の風味を主役。シロップや砂糖を極限まで抑え、ミルクに負けない力強い茶葉を厳選しました。店主が中国に直接おもむき、茶葉の選定を重ね本物志向の「大人の味覚」に応える一杯です。

【ラインナップ】風味で選ぶ、4つのシグネチャーメニュー

ジャスミンミルクティー

華やかな花香の余韻が長く続く、優雅な一杯。

烏龍ミルクティー

焙煎の深みとミルクのまろやかさが絶妙に調和。

紅茶ミルクティー

芳醇な風味をそのまま活かしたクラシックな味わい。

緑茶ミルクティー

さわやかな渋みと旨味が調和した、新感覚の体験。

誕生秘話

数多のカフェが並ぶ横浜で、私たちが目指したのは「日常の中の非日常」です。コロナ禍を経て、消費者が求めるものは「単なる飲料」から「心に残る体験」へと変化しました。 中国茶の奥深さを、日本のライフスタイルに合わせたモダンな形で届けたい。そんな想いから、茶器と茶葉は選定に選定を重ね、日本唯一の自社ブランド「CHAZHONG-茶种- チャジャン 」は誕生しました。

お茶の個性を最大化する一瞬の芸術一服の茶を五感すべてで慈しむ贅沢なひとときを提案します

専用の茶器を用いたドラマチックなスモーク演出「白い霧」が誘う、幻想的なティータイム

店舗情報・会社概要

※POTERI BAKERY（ポテリベーカリー） -TOKYO-横浜店内

【店舗情報】

・店名

CHAZHONG-茶种-（チャジャン） 横浜店

・住所

神奈川県横浜市西区南幸1-2-3 共立ビル B1

・公式サイト

https://chazhong.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Food Seed

事業内容：飲食店経営、プロデュース

会社HP：https://www.food-seed.jp/

株式会社Food Seedは、「外食」を通じて、人々の生活を豊かにすることを目指しています。コロナを乗り越えても、なお厳しい外食産業に希望の種を植え、近い将来に誰もが憧れる格好良い人達と格好良いお店で溢れる飲食業界の未来を花咲かせられるように邁進して参ります。