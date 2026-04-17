セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『成果を引き出す営業・販売職インセンティブ設計 ― 売上だけに依存しない報酬制度の設計フレーム ―』セミナーを2026年5月18日（月）14:00～14:30に開催することをお知らせいたします。

概要

営業・販売職においてインセンティブ制度は、売上拡大や営業行動の促進を目的として多くの企業で導入されています。

しかし、売上偏重の設計や短期志向を助長する仕組みとなってしまい、本来期待される成果や行動変容につながっていないケースも少なくありません。

本セミナーでは、営業・販売職のインセンティブ制度を設計する際の基本的な考え方を整理したうえで、KPI設計、成果指標と行動指標のバランス、個人成果と組織成果の連動など、制度を機能させるための実務ポイントを解説します。

さらに、営業形態の違いに応じた制度設計の考え方や、制度設計時に押さえるべきチェックポイントについても紹介し、実務に活かせるインセンティブ設計のポイントを分かりやすく解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202605181/

プログラム



はじめに

・ 会社紹介

・ 講師紹介

・ 本日のゴール



第1章 営業インセンティブ制度が機能しない理由

・ 売上偏重評価の限界

・ 短期志向・案件の質低下の問題

・ チーム営業との不整合



第2章 営業インセンティブ設計の基本構造

・ 固定給と変動給のバランス

・ 個人成果・組織成果の設計

・ インセンティブ対象指標の整理



第3章 営業KPIとインセンティブ連動設計

・ 売上・粗利・新規開拓などのKPI設計

・ 行動指標と成果指標の組み合わせ

・ KPIウェイト設計の考え方



第4章 インセンティブ支給ロジックの設計

・ 歩合型

・ 目標達成型

・ 段階報酬型

・ 上限・下限の設定



第5章 営業・販売職インセンティブ制度の設計事例

・ BtoB営業

・ 店舗販売



まとめ



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年5月18日（月）14:00～14:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202605181/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

佐藤 宏紀

大学院修了後、大手建設会社のキャリアを経てセレクションアンドバリエーションに参画。人事制度設計を通して“従業員のエンゲージメント”を高め、企業の持続的成長に貢献していきたいという思いから入社。入社後は生命保険会社などの人事制度改定プロジェクトに従事し、制度設計や分析業務に取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/