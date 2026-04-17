ダボス会議型の対話を東京で--Tech for Impact Summit 2026、紀尾井カンファレンスにて4月26日開催

ソーシャス株式会社

ソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2026年4月26日（日）に東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス（会場スポンサー）にて、SusHi Tech Tokyo 2026 公式パートナーイベントとして、招待制エグゼクティブサミット「Tech for Impact Summit 2026」を開催いたします。

■ 開催概要

Tech for Impact Summit（T4IS）は、「テクノロジーと多様な連携によるグローバル課題の解決」をテーマに、ビジネス・政策・テクノロジーの各領域のリーダーが一堂に会する招待制サミットです。今年で3回目の開催となります。





過去にはオードリー・タン氏（元台湾デジタル担当大臣）、平井卓也氏（元デジタル大臣）、チャールズ・ホスキンソン氏（Cardano創設者）らが登壇。テクノロジーを活用した社会課題解決に向けた実践的な対話の場として、国内外のエグゼクティブから高い評価をいただいています。





・日時：2026年4月26日（日）9:30～18:00（VIPディナー：18:30～21:00）

・会場：東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス（東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー4階）

・主催：ソーシャス株式会社

・会場スポンサー：東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス

・参加者：経営者、機関投資家、政策立案者等のシニアエグゼクティブ

・公式サイト：https://tech4impactsummit.com(https://tech4impactsummit.com)





■ 2026年の主な登壇者（一部）





・河野太郎（衆議院議員、元デジタル大臣）

・堀義人（グロービス経営大学院 学長 / グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー）

・キャシー松井（MPower Partners ゼネラル・パートナー）

・鈴木健（東京大学 特任研究員）

・イェスパー・コール（マネックスグループ エグゼクティブ・エコノミスト）

・ヤット・シウ（Animoca Brands 共同創設者兼会長）

・チャールズ・ホスキンソン（Cardano創設者 / IOG CEO）

・平将明（衆議院議員、元デジタル大臣）

・英利アルフィヤ（外務大臣政務官）

ほか多数





■ プログラムの特徴





本サミットでは、メインステージでのキーノートおよびパネルセッションに加え、少人数制の「ストラテジー・ダイアローグ」を終日にわたり並行開催いたします。ストラテジー・ダイアローグは、チャタムハウス・ルールのもと最大10名で行われるクローズドな対話セッションであり、世界経済フォーラム（ダボス会議）のラウンドテーブルをモデルとしています。





テーマは、Web3・デジタルインフラ、クリーンエネルギー・核融合、量子コンピューター、インパクト投資、AI・人材の未来、外交、民主主義、ESG戦略など多岐にわたります。





■ 会場について





東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンスは、東京都千代田区永田町に位置する大型カンファレンス施設です。政治・経済の中心地に立地し、300名～500名規模の国際会議やエグゼクティブイベント、テックイベントなどの開催実績を有します。





本サミットでは、各会場を1フロアに集約した紀尾井カンファレンスの特長を活かし、セッション、展示、VIPディナーを含む複合的なプログラムに対応する会場構成となっています。





本サミットにおいて、紀尾井カンファレンスには会場スポンサーとして、サミットの開催を全面的にサポートいただいております。





東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス

所在地：東京都千代田区紀尾井町1-4 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー 4階

アクセス：永田町駅直結、赤坂見附駅より徒歩1分

公式サイト：https://conference.tgt-kioicho.jp/(https://conference.tgt-kioicho.jp/)





■ ハイライト映像





過去のサミットのハイライト映像はこちらからご覧いただけます：

https://youtu.be/ujy7ZXflrt4(https://youtu.be/ujy7ZXflrt4)





■ 本件に関するお問い合わせ





ソーシャス株式会社

Tech for Impact Summit 運営事務局

Email：summit@socious.io

公式サイト：https://tech4impactsummit.com/ja(https://tech4impactsummit.com/ja)