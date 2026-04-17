第34回シマノバイカーズフェスティバル 2026年大会開催のご案内

シマノサイクルスポーツイベント事務局（株式会社テレビ大阪エクスプロ）

フィールドは八ヶ岳と南アルプスの大自然

レースもツアーライドもイベントも充実のマウンテンバイクの祭典です

オフロードバイクの楽しさを、もっと多くの人へ。雄大な八ヶ岳山麓・南アルプスの大自然を舞台に開催される「シマノバイカーズフェスティバル」は、オフロードを走る魅力を幅広い世代に届けるマウンテンバイクの祭典です。

2026年大会では、初めての方が参加しやすいカテゴリーや種目を充実。レース未経験者でも挑戦しやすい“ライト系カテゴリー”をはじめ、安心して最初の一歩を踏み出せる体験型コンテンツやスクール、親子や仲間で楽しめるツアーライドやロゲイニングまで、幅広い層が一日中楽しめる内容を揃えました。中・上級者向けのレースはもちろん、出展ブースやバイカーズマルシェ、ウェルカムパーティなども「バイカーズビレッジ」で展開。世代や経験を問わず、来場されるすべての皆さまにお楽しみいただけるイベントです。

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初めてのレースでもチャレンジしやすい“ライト系カテゴリー”を拡充

少ない周回数で気軽にレースデビュー！XC Beginnerは9歳から参加可能に

クロスカントリーのXC Light、XC Beginner、そしてグラベルバイクで参加するGX Lightの3種目は、難易度を適度に抑えたコース設計としているため、レースデビューでも取り組みやすいラインナップとなっています。

なかでもXC Beginnerは、9歳から参加可能とすることで、子どもたちにとってもレースという非日常の体験に挑戦できる機会を創出。初めてでも安心して一歩を踏み出せる、バイカーズらしいレース環境を整えています。

下りが初めてでも挑戦しやすい入門ダウンヒル

DH Lightはその名の通り、コース難易度はできるだけ抑えて9歳からエントリーできるコースで、子どもから大人まで、もちろん親子でもお楽しみいただける入門版のダウンヒルレースです。スタート地点まではリフトで登り、下り基調のコースでMTBライドの楽しさを味わってください。今年は9～14歳のKidsクラスを新設しました。

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はじめの一歩から、その先の楽しさまで。学びと発見のコンテンツが充実！

バイカーズからMTBをはじめてみよう！「Welcome to MTB」

初めてMTBに挑戦する人のための種目「Welcome to MTB」を新設。ゲレンデ内を楽しむPark Rideと、実際のトレイルに足を伸ばすTrail Rideの２つのプログラムを用意し、、マウンテンバイクの魅力を約2時間で体験できます。

前半はプロライダーによる基本レクチャー、後半はそれぞれのプログラムに応じた走行体験とし、自転車・ヘルメット・グローブのレンタル付きで手ぶら参加が可能。初めてでも安心して楽しめる内容です。これまで踏み出せなかった“最初の一歩”を、安心して踏み出せる機会を提供します。

大人も子どももオフロード走行の基礎を学べるスクールが充実

オフロード走行の基礎を学びたい方に向けて、年齢やレベルに応じたスクールプログラムを実施します。「MTB・グラベル乗り方スクール」では、プロライダーが講師となり、基本操作や走り方を実践的にレクチャー。不安を感じやすいポイントを整理し、安心して楽しむためのスキル習得をサポートします。

子ども向けには、XC Kids参加者を対象とした「MTB Kidsスクール」を開催。パンプトラックを使った実践的な内容で、レース前の心と身体の準備としても最適です。あわせて、中・上級者向けのプログラムも用意し、それぞれのレベルに応じた学びの場を提供します。

初めてでも、乗り慣れていても。Trail Ride＋で見つかる新しい楽しさ

普段のトレイルライドに、バイカーズならではの“＋（プラス）の要素”を加えたTrail Ride＋を展開します。攻略しがいのあるメインコースに加え、極上のテックフロートレイルを味わえるスペシャルコース、昨年好評だったChill Areaも再びオープン。さらに、速さだけにとらわれない“楽しい表彰”も用意し、走る時間はもちろん、乗らない時間も含めてマウンテンバイクの魅力を再発見できるコンテンツです。

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走り応えで選べる充実のレースカテゴリー

登りと下りの2ステージで競う「E-MTB Dual Stage」

E-MTB専用の新種目「E-MTB Dual Stage」を新設。下りのダウンヒルステージと、登りのパワーステージの2ステージ合計タイムで競うステージレースです。

登りと下りの両方でE-MTBの特性をうまく引き出せるかがカギ。初級者から上級者まで幅広いレベルが挑戦しやすい競技として展開します。

楽しむ派も本気派も熱くなる、Gravity（下り系）カテゴリー

スピードとテクニックが勝負を分ける「DH Race」は、バイカーズならではのオリジナルコースで迫力の下りを楽しめます。後半は新コースを導入し、フィニッシュはギャラリーの待つバイカーズビレッジへ。今年は、予選を午前・午後から選べる方式を採用します。

「Trail Ride Race」は、スタート地点までのクライミングも含めて挑むエンデューロスタイル。体力・テクニック・ライン取り・セッティングなど、オフロードライディングの総合力が問われます。

持久力と戦略が試されるXC・GXカテゴリー

クロスカントリーでは、周回ごとの展開を読む力も問われるXC Raceに加え、持久力やチーム力が試されるXC Endurance、ドロップハンドルで競うスプリントレースのGX Race（グラベルクロス）などをラインナップ。体力と経験を兼ね備えたライダーほど、その奥深さが味わえます。

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親子・仲間で参加できる外遊びが満載！

レースに出なくても楽しめる、ガイドと一緒に自然を満喫するライド体験

レースに参加しなくても、マウンテンバイクやサイクリングを通じて自然を満喫できる外遊びコンテンツも充実しています。ツアーライドでは、八ヶ岳山麓の雄大な自然を舞台に、初心者から経験者まで幅広く楽しめるよう、それぞれの走力や目的に応じた複数のコースを設定。マウンテンバイクに加え、グラベルバイクやロードバイクでも参加でき、仲間同士はもちろん、親子や家族でも気軽に楽しめる内容となっています。

チームで巡る楽しさが広がるBIKER'S ロゲイン

地図を手がかりにポイントを巡るロゲイニング「BIKER'S ロゲイン」を今年も実施します。メインフィールドとなるのは、涼しく開放感あふれる山頂エリア。走る速さや距離を競うのではなく、チームで相談しながら進むスタイルのため、初心者や親子・家族でも参加しやすく、コミュニケーションを楽しみながらフィールドを巡ることができます。

競技とは異なる視点で自然や地域の魅力に触れられるのも、シマノバイカーズフェスティバルならではの魅力です。

山頂エリアで行うバイクパッキング体験ツアーライド

自転車旅や自転車キャンプに興味はあるものの、始め方が分からない方に向けたバイクパッキング入門プログラム「BIKE PACKING Light ADVENTURE」を実施。パッキングの基本やギア選びをはじめ、浄水器の使い方、テント設営までを山頂エリアの約6kmのサイクリングと組み合わせた体験ツアーライドです。

本企画は、アウトドアの楽しみ方を提案するGOOD OPEN AIRS myX様とのコラボ開催。協力メーカー様の担当者から直接レクチャーを受けることができるので、これからバイクパッキングやキャンプライドに挑戦してみたい方にも参加しやすい体験となっています。

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家族で一日中楽しめる！バイカーズビレッジの体験＆観戦コンテンツ

スター選手による異種混合対決！「ドリームエキシビションレース」

ダウンヒル、クロスカントリー、シクロクロス、ロードレース――普段は交わることのないトップライダーたちが一堂に集結し、カテゴリーや世代の枠を超えた異種混合エキシビションレースを実施します。

今年は新たに“登り”セクションも加わり、各ジャンルの個性と実力がより鮮明に。シマノバイカーズでしか見られない一戦をぜひご覧ください。日曜日のお昼前に開催します。

会場をめぐって地元名産品が当たる「スタンプラリー＆抽選会」

バイカーズビレッジ内の出展ブースをめぐり、スタンプを集めて地元特産品が当たる抽選会に参加できる「スタンプラリー＆抽選会」を、今年も実施します。会場を歩きながら楽しめる企画として、レース観戦の合間にも気軽に参加できるコンテンツです。

自転車 × クルマ × キャンプの新しい楽しみ方「6Wheel & Camping」

自転車をクルマに積んでアウトドアを楽しむ“6Wheel Life”を提案する「6Wheel & Campingゾーン」が今年も登場。GOOD OPEN AIRS myXプロデュースのもと、自転車とアウトドアを組み合わせた新しいライフスタイルを、実際に見て・触れて体感できます。

毎年恒例の参加者交流イベント「ウェルカムパーティ」

大会初日の夕刻には、参加者同士の交流を楽しめるウェルカムパーティを開催します。富士見太鼓保存会による迫力ある和太鼓演奏に加え、地酒や地元クラフトビール、地元食材を使ったフードが会場を彩ります。また、会場ではパーティを盛り上げる催しも企画しております。レース終了後のひとときに、ご来場の皆さまがそれぞれのスタイルで会場の雰囲気を楽しめる恒例イベントです。

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SKE48荒野姫楓さん参戦！プロライダーと一緒に楽しむバイカーズ

SKE48荒野姫楓さんがシマノバイカーズフェスティバルに参戦！

今年のシマノバイカーズフェスティバルには、SKE48の荒野姫楓さんが参戦します。

荒野さんは参加者の一人として会場に加わり、レースやバイカーズビレッジの各コンテンツを来場者の皆さまと一緒に楽しみながらイベン

トを盛り上げます。

マウンテンバイクに興味を持ったきっかけや、バイカーズで感じたことなどをお話しいただくトークイベントも予定しています。

プロライダーによるコース監修と充実の運営サポート

各レースやツアーライドのコースは、バイカーズパートナーであるプロライダーが監修。ダウンヒル、Trail Ride＋は井手川直樹選手、永田隼也選手、清水一輝選手、クロスカントリーは山本幸平選手、松本駿選手、ツアーライドは松本駿選手に担当頂いています。その他、大会当日にはクロスカントリーの沢田時選手、松本一成選手、鈴木来人選手にも参加していただくほか、ツアーライドではシマノレーシングの現役選手が同行し、皆さまをサポートします。

参加されたすべての皆さまにとって、最高の体験を楽しんでいただけるよう、大会中のさまざまな場面で登場いただきます。プロライダーと

一緒に楽しむバイカーズをお楽しみください。

レース種目一覧

公式ウェブサイト(https://bikersfestival.shimano.com/)よりご確認いただけます。

第34回シマノバイカーズフェスティバル開催概要

- 開催日 2026年7月25日（土）・26日（日）- 会 場 富士見パノラマリゾート（〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703番地）- 募集期間 2026年4月24日（金）12:00～6月29日（月）23:59- 公式ウェブサイト https://bikersfestival.shimano.com/- 申込方法 スポーツエントリーの専用サイトより申し込み https://cycle.spoen.jp/- 主 催 株式会社シマノ- 共 催 一般社団法人富士見パノラマリゾート- 後 援 長野県富士見町、富士見町観光協会、富士見町商工会、富士見高原リゾート、信濃毎日新聞社、長野日報社、信州・市民新聞グループ、SBC信越放送、NBS長野放送、TSBテレビ信州、abn長野朝日放送、エルシーブイ株式会社、エフエム富士

本大会に関するお問い合わせ先

シマノサイクルスポーツイベント事務局（協賛・メディア窓口：株式会社テレビ大阪エクスプロ）

TEL 06-4301-4008（募集期間中の月～金 9:00～17:00）

E-mail shimano-cycle@tvoe.co.jp

※本プレスリリースの掲載内容は4月時点の情報です。状況により変更になる場合がございます。