稀代のメロディメーカー織田哲郎が贈る特別な夜「織田哲郎『幻奏夜Ｘ』」BS10プレミアムにて独占初放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、シンガーソングライターの織田哲郎によるライブを放送いたします！

1979年にプロデュースユニットWHY（織田哲郎・北島健二・長戸秀介）でデビューした後 1983年にソロデビューを果たした織田哲郎。デビュー当初からCMやアーティストの音楽制作に携わり、「シーズン・イン・ザ・サン」「負けないで」「世界が終るまでは…」など次々とヒット曲を生み出し、日本のポップス史にその名を刻んできました。そんな彼が、ストリングス編成で贈る好評のシリーズ公演の記念すべき第10弾「織田哲郎『幻奏夜Ｘ』」を独占放送でお届けします。

織田哲郎からコメント動画も到着！これまで自身が生み出してきた多くのヒットソングについて、「自分が生み出したいと思って生み出したものが、なにか人の助けになればそんなに嬉しい事はない」と語った。10回目の節目を迎えるシリーズ最終章として、心に残る名曲の数々を“幻のように美しい音世界”で再構築する極上のステージ。ぜひお見逃しなく！

織田哲郎『幻奏夜Ｘ』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bnTxsn8cX0g ]

シンガーソングライター・織田哲郎が、ストリングス・アンサンブルと共に贈る『幻奏夜Ｘ』の様子を独占放送

【独占放送】 『織田哲郎『幻奏夜Ｘ』』4月17日(金)よる6：00／4月24日(金)午前10:30

数々のヒット曲を生み出し、日本のポップス史にその名を刻むシンガーソングライター・織田哲郎が、ストリングス・アンサンブルと共に贈る特別な夜『幻奏夜Ｘ』。繊細な歌声と、クラシカルな響きが織りなす重厚かつ幻想的なサウンドスケープ。長年のキャリアで磨かれたメロディセンスが、弦とピアノ、パーカッションの調べに包まれて新たな息吹を宿す。心に残る名曲の数々を“幻のように美しい音世界”で再構築する極上のステージ。

【セットリスト】 Winter Song / Be My Venus / 世界が終るまでは・・・ / CAFE BROKENHEART / 背中には今もブルースが… / 週末に / 恋心 / いつまでも変わらぬ愛を / 願い / BOMBER GIRL