RemitAid、次世代決済プラットフォーム「ラクヤス決済 振込」を正式リリース - 「ラクヤス決済」シリーズ全体で導入500社、月間流通額10億円を突破！

株式会社RemitAid

「テクノロジーで国際決済の“新たな道”を創る」をミッションに掲げ、グローバル決済プラットフォームを展開する株式会社RemitAid（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川裕大、以下 当社）は、提供する海外決済サービスを「ラクヤス決済シリーズ」としてブランド統合し、あわせて国際決済インフラ「ラクヤス決済 振込」を正式にリリースすることをお知らせいたします。



企業の海外進出ニーズを背景に支持を広げ、ラクヤス決済シリーズ全体の累計導入社数は500社を、月間流通額は10億円を突破しており、海外取引を行う多くの日本企業において決済インフラとしての採用が進んでいます。

背景：日本企業の「海外展開」を阻む実務の壁

日本経済において、海外投資からの所得（第一次所得収支）が40兆円規模に達するなど「海外で稼ぐ構造」へのシフトが鮮明になっています*1。すでに海外展開を進める大手企業はもちろんのこと、中小企業の輸出拡大意欲も非常に高く、ジェトロ調査に対して50.8%が「今後の輸出を増やしたい」と回答するなど、企業規模を問わず海外市場への挑戦が加速しています*2。



一方で、既存の国際決済システムは依然として「高額な手数料」「不透明な着金タイミング」「煩雑な書類手続き」といった課題を抱えており、これが日本企業の海外挑戦における実務上の大きなボトルネックとなってきました。当社は、この「決済の負」をテクノロジーによって解消し、誰もが「楽に、安く」世界とビジネスができる環境を構築するため、主力サービスである「ラクヤス決済 振込」の正式リリースに合わせ、ブランド名称を「ラクヤス決済」へと統合・刷新いたしました。

*1 財務省「2024年国際収支状況（暦年速報）の概要」（2025年2月10日）：https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/preliminary/pg2024cy.htm

*2 日本貿易振興機構（ジェトロ）「2025年度 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査（第24回）」（2026年2月12日）：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/releases/2026/fb2468413e5d19f0/survey_v3.pdf

「ラクヤス決済シリーズ」が提供する2つの決済ソリューション

1. ラクヤス決済 クレジットカード（旧：デジタル決済サービス）

海外展示会やオンライン商談において、クレジットカードや現地の主要な決済手段を即座に導入できるプラットフォームです。最短2営業日で利用可能となり、現地法人や複雑なシステム開発なしで、世界中からの支払いをスムーズに受け取ることが可能です。販売機会を逃さないスピード感と、モバイル端末一台で完結する手軽さが特徴です。

2. ラクヤス決済 振込（本日正式リリース／旧：海外ラクヤス振込）

世界の10の国と地域に、支社なしで現地法人口座を開設できるサービスです。既存の銀行送金に比べ手数料を大幅に削減し、月間20～30万円のコスト削減を実現する事例も増加しています。また、中継銀行を介さない仕組みにより、不透明だった着金タイミングの可視化を実現し、企業の安定したキャッシュフローに貢献します。

今後の展望：対応領域の拡張と、審査ノウハウ蓄積のサイクルによりミッション実現を加速

月間流通額10億円を超える利用規模の拡大を背景に、今後はグローバルな決済インフラとしての網羅性と信頼性をさらに高めるべく、以下の3点を軸に事業展開を加速いたします。

1. 独自のAIマネーロンダリングチェック（KYC）の強化

日本の外為法等の厳格な規制に準拠した独自のAI審査システムをさらに高度化させ、安全かつ迅速な決済基盤を構築、提供します。

2. 対応国・エリアのグローバル拡張

国際的な決済ネットワークとの連携を深め、日本企業が進出を狙うあらゆる国・地域での取引をシームレスにつなぎます。

3. 日本からの送金への領域拡張

海外からの支払い受領にとどまらず、日本から海外への送金ニーズにも対応領域を広げ、海外取引に伴う資金移動の全工程を網羅できる体制を整備します。

対応国や領域の拡張により当社のプラットフォームを通過する取引規模が拡大することで、多様で複雑な国際取引に関する「独自の審査ノウハウ」がさらに当社内に蓄積されることとなります。この実際のデータと、サービスリリースから培ってきた知見がAIの精度をさらに引き上げ、これまで難しかった個別具体的な取引にも柔軟かつ安全に対応できるようになります。

この「規模の拡大」と「審査ノウハウの蓄積」のサイクルを回すことで、ミッション「テクノロジーで国際決済の“新たな道”を創る」の実現に向け、日本企業の海外挑戦をより強固に支援してまいります。

代表 小川のnote記事を更新！

ラクヤス決済シリーズへの統合、「ラクヤス決済 振込」本リリースのお知らせに合わせて、代表取締役 小川裕大の公式noteを更新いたしました。

プレスリリースではお伝えしきれない、「なぜ当社が国際決済の領域に取り組むのか」「なぜ今、日本企業全体に新たな決済インフラが必要とされているのか」などについて、小川自身の言葉でお話ししています。

- 私を突き動かすものの正体とRemitAidのこれから~ラクヤス決済本リリースにあたり~：https://note.com/remitaid_ogawa/n/n9c3f396013e7(https://note.com/remitaid_ogawa/n/n9c3f396013e7)株式会社RemitAidについて

・会社名：株式会社RemitAid

・所在地：〒151-0061 東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル

・代表取締役：小川裕大

・設立：2022年8月8日

・URL：https://remitaid.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

取材や提携のご連絡は、pr@remitaid.co.jp までご連絡ください。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。