ORIHICA＆マンチェスター大学＆フレックスジャパンによる産学協働プロジェクトを始動【BIZSPO®セットアップに合わせるインナー】

複数の異なるストライプ生地を組み合わせたクレイジーパターンが最大の特長。正面は直線的な切り替えに加え、斜めのラインを取り入れることで、視覚的な動きを表現し、背面は大きな曲線の切り替えが施され、まるでアート作品のような構成です。全体をブルーとホワイトのトーンでまとめることで、複雑な切り替えがありながらも上品で清潔感のある印象を保っています。