OselAI株式会社

OselAI株式会社（以下、OselAI）は、長編の物語制作に特化したAI脚本ツール「AIシナリスト エージェント」の正式版をリリースしたことをお知らせします。

「AIシナリスト エージェント」は、“AI執筆ツール：あなたの発想、商用水準の作品に” をブランドプロミスに掲げる、法人および個人作家向けのAI脚本・シナリオ執筆ツールです。ユーザーがアイディアを話すだけで、長編の物語構成や脚本執筆を支援し、商用水準の作品づくりをサポートします。

本サービスは「プロンプト不要で、プロ品質のシナリオ初稿を量産できることを目標とした、オールインワンのAIシナリオ執筆アシスタント」です。構想、整理、執筆、編集までを一気通貫で支援し、創作者が本来集中すべき発想とこだわりに時間を使える制作環境を目指しています。

本サービスの中核には、OselAI独自の特許申請済み「物語シミュレーション」技術があります。これにより、単なる文章生成ではなく、人物の行動や関係性、展開の整合性を踏まえながら、長編の物語を一貫性をもって構築できる点が特長です。さらに、既存作品を読み込んで続編や派生シナリオを自分なりに構想・執筆できる機能も搭載しています。

近年、生成AIの活用は急速に広がる一方で、ゲーム、アニメ、映画、映像、VTuber、シナリオ制作の現場では、「アイディアはあっても、長編として書き切れない」「書くスキルや時間が足りない」「構成の破綻や更新継続」 といった課題が依然として残っています。AIシナリスト エージェントは、こうした課題に対し、初心者でも扱えるAIエージェントと、長編物語に特化した設計によって、新しい制作体験を提供します。

長編物語に特化した世界初のAI脚本ツール※

OselAIでは、本サービスを、単なる汎用AIチャットや一般的な執筆ソフトの代替ではなく、長編物語に特化したAI脚本ツール と位置づけています。Wordのような執筆・編集中心のツールとは異なり、AIエージェントが物語制作そのものを支援し、ChatGPT、Gemini、Claudeなどの汎用AIとは異なり、長編の物語開発に必要な構想、展開設計、既存作品の読み込み、共同執筆に最適化されていることが特長です。

AIシナリスト エージェントは、アイディアを入力すると、AIが物語のプロットやキャラクターの自動生成、伏線回収まで見据えながら長編作品を組み立てる設計を採用しています。

※当社調べ。2026年4月時点、公開情報ベース。日本語で提供され、特許申請済みの「物語シミュレーション」技術を中核に、長編物語の構想、整合性管理、脚本執筆、既存作品の続きを一気通貫で支援するAI脚本ツールとして。

特許申請済み、物語シミュレーション技術

AIシナリスト エージェントの中核技術である「物語シミュレーション」は、キャラクターの行動を再現し、物語の展開を踏まえながら、長編作品を成立させることができる独自技術です。AIシナリスト エージェントではこのような技術を用いて、従来手作業に依存していた工程の大部分を支援します。

正式版の主な特長

1. アイディアを話すだけで、物語制作を前に進めるAIエージェント

ユーザーが頭の中にある断片的な発想や設定、世界観、人物像を入力するだけで、AIエージェントが脚本・シナリオ制作を支援します。構想段階の壁打ちから、プロットの構築、執筆までを一気通貫でサポートします。

2. 特許申請済み「物語シミュレーション」技術

人物の行動や感情、ストーリー展開の整合性を保ちながら、どんな長編の物語でも構築できる独自技術です。単発の出力ではなく、長編作品として読み進められる一貫性のあるシナリオ生成が可能です。

3. 既存作品のインポートと“自分だけの続き”の制作

既存のシナリオや作品を読み込んだ上で、自分なりの続編や派生ストーリーを構想・執筆できます。既存IPの企画検討、二次創作的なアイディア整理、世界観を引き継いだ物語制作など、幅広い用途に対応します。

4. 初心者から法人制作現場まで対応する共同執筆環境

AIエージェントによる支援に加え、エディタでの共同執筆にも対応。個人の創作活動はもちろん、ゲーム、アニメ、映像、VTuber企画など、複数人での制作プロセスにも活用できます。

シナリオ制作会社での試験導入と検証結果

正式版のリリースに先立ち、業界最大手シナリオ制作会社にて試験導入を実施し、大幅な生産性向上と汎用LLMを凌駕する品質が実証され、ユーザーが実制作の負荷軽減のために本ツールを大いに活用していることがわかりました。

圧倒的な生産性向上：作業時間を約78%削減 ※1

（※1：1日の業務時間8時間で算出し、企画～シーン一覧作成にかかった時間を機能ごとに合算して算出。シミュレーション時間を含む）

【試験導入先からのコメント】

「シナリオ作成の『お約束』が搭載されており、世界観設定の順序や要素をAIが提案してくれる点を評価。ChatGPTと比較して精度が高い。」

「クリエイティブの知識がない人や、質を問わず大量のシナリオを短期間で作成する必要がある人にとって非常に便利なツール。」

料金プラン

ライトプラン：月額480円（税抜）

スタンダードプラン：月額2,980円（税抜）

ビジネスプラン：月額5,980円（税抜）

個人が始めやすい低価格帯から、制作現場での本格活用を見据えた法人向けプランまで、用途に応じてご検討いただけます。

代表コメント

OselAIは、これまでの生成AIでは届きにくかった*長編の物語を最後まで成立させる難しさ”に向き合ってきました。

多くのクリエイターは、発想力が足りないのではなく時間、構成力、継続力、そして制作プロセス全体を支える仕組みが不足しています。AIシナリスト エージェントは、そうした課題に対して、単なる文章生成ではなく、物語制作そのものを支援するAIとして開発してきたサービスです。

私たちは、AIが人間の創作を奪うのではなく、人の発想をより遠くまで届け、作品として形にするための伴走者になる未来を目指しています。正式版リリースを通じて、個人作家から法人の制作現場まで、より多くの創作の現場で新しい物語づくりを支えていきます。

今後の展開

OselAIは今後、AIシナリスト エージェントを通じて、個人の創作支援にとどまらず、ゲーム、アニメ、映像、VTuberなどの法人制作現場におけるシナリオ開発基盤としての活用を広げていく予定です。長編物語に特化したAI技術を軸に、制作効率と作品品質の両立を支える新しいインフラを目指します。

サービス概要

サービス名：AIシナリスト エージェント

提供元：OselAI株式会社

サービスサイト：https://ai-scenariste.com

料金：ライト 480円 / スタンダード 2,980円 / プロ 5,980円

会社概要

サービスロゴ（明）サービスロゴ（暗）

会社名：OselAI株式会社

事業内容：AIシナリオ・脚本制作支援サービスの開発・提供

URL：https://oselai.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

OselAI株式会社

Osel AI株式会社は、物語を通じて会話できる“AIへの推し活”を世界初で実現し、バーチャルアイドル事業やAIによる物語シミュレーション支援を展開する会社です。

OselAI株式会社 広報担当

Email：info@oselai.co.jp

URL：https://oselai.co.jp/contact