静岡県・遠鉄百貨店にて期間限定ショップ「よーじやふらっと」開催

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2026年4月29日(水・祝)～5月12日(火)の期間、静岡県・遠鉄百貨店にて期間限定ショップ「よーじやふらっと」を開催いたします。本イベントでは、季節限定「ひんやり」シリーズや新商品などを幅広くご用意。さらに、購入条件に応じたプレゼントキャンペーンなども実施し、スペシャルな内容となっております。2週間限定のイベントなので、この機会をお見逃しなく。

遠鉄百貨店にて期間限定ショップ「よーじやふらっと」開催

よーじやは、5代目代表取締役が就任後より「脱・観光依存」を掲げ、観光の方だけでなく地域のみなさまにとっても身近なブランドになるよう、さまざまな取り組みを実施いたしました。そのひとつが販路の拡大で、全国各地でイベントを開催し、京都以外でもよーじやの商品を手に取っていただける機会を増やしました。開催地域にお住まいの方々からご好評をいただいており、京都のおみやげとしての価値だけではなく、商品自体に魅力を感じていただいた“よーじやファン”の獲得につながっています。

そして、よーじやは2025年3月にグループ全体のリブランディングを実施し、60年前に誕生したブランドロゴを刷新いたしました。今後は“あぶらとり紙のよーじや”にとどまらず、京都発のライフスタイルブランドとして全国各地のみなさまにとって「おなじみの店」を目指し、商品やサービスを展開、それらを提供する販路拡大に向けて取り組んでまいります。

そしてこのたび、静岡県・遠鉄百貨店にて、今回で４回目となる期間限定ショップ「よーじやふらっと」を開催いたします。遠鉄百貨店で複数回の開催を重ねるなかで、多くのお客さまに足を運ばれ、うれしいご反響をいただいております。本イベントでは、定番商品のほか季節限定「ひんやり」シリーズの販売や、「よーじやふらっと限定セット」もご用意。さらに、ご購入条件に応じたキャンペーンなども実施いたします。静岡県にお住まいの方にお楽しみいただけるよう今回も盛りだくさんなイベント内容となっておりますので、この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。

キャンペーン概要

１.よーじや公式アプリをインストール&仮登録するだけ！「よじこ」デザインのタオルコースターをプレゼント

会期中、イベント会場にて「よーじや公式アプリ」をインストール&仮登録いただいたお客さまに、

「よじこ」をあしらったキュートなコースターを1つプレゼント！

吸水性も抜群なタオル生地で繰り返しご使用いただけます。

２. 3,000円(税込)以上ご購入でバスエッセンスのパウチサンプルをプレゼント

会期中、イベント会場にて3,000円(税込)以上のご購入で、

「ねむり」シリーズのバスエッセンスのパウチサンプル２種(Deep Forest/Dreaming Lavender)をプレゼント！

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※1会計につき1セットまでのお渡しとなります。(レシートの合算は不可)

３. ご購入者全員対象！限定デザインのステッカープレゼント

会期中、イベント会場にて商品をお買い上げいただいた方全員に

本イベント限定デザインのステッカーをプレゼント！

※おひとりさま1会計につき1枚限りのお渡しになります。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

取扱商品例

・よーじやふらっと限定セット(40個限定)

販売価格：3,400円(税込)

セット内容：

・ねむり バスエッセンス(Deep Forest)

・Hare-more 高保湿

・プレゼント巾着L

イベント概要

・季節限定「ひんやり」シリーズ・期間限定「スースー！チョコミント」シリーズ ※スイーツの取り扱いはございません。

【開催期間】2026年4月29日(水・祝)～5月12日(火)

【場所】

〒430-8588

静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店本館2F スペース2

【営業時間】10:00～19:00

最終日5月12日(火)は17:00閉場。