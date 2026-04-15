おもちゃビジネスフェア2026「TOY-1グランプリ」にて2部門入賞！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、2026年4月15日（水）に開催された「おもちゃビジネスフェア2026」内の全国の小売業者による人気投票イベント「TOY-1グランプリ」において、自社商品2アイテムが入賞したことをお知らせいたします。

「ゲーム＆パズル」部門 1位

『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズ／各1,650円／3歳以上（発売中）

アンパンマンたちの可愛いお弁当を作ることができる形合わせが楽しいおべんとうパズルです。

詳細を見る :https://www.segatoys.co.jp/brand/anpan/obentou-puzzle/

「ドール・ままごと・アーツ＆クラフト」部門 2位

『プリちぃ★ビーンズ コレクション』シリーズ／各1,650円～／1.5歳以上（発売中）

人気の「プリちぃ★ビーンズ」が、リニューアル！かわいらしさ、遊びやすさはそのままに、洗える仕様になりました。

詳細を見る :https://www.segatoys.co.jp/brand/anpan/nuigurumi/

おもちゃビジネスフェア2026「TOY-1グランプリ」とは

「TOY-1グランプリ」は、日本を代表する玩具メーカー53社が自薦の新製品や最重点商品など182点をエントリーし、これらを「知育・教育部門」「キャラクター部門」「ドール・ままごと・アーツ＆クラフト部門」「のりもの・どうぶつ部門」「ゲーム＆パズル部門」「バラエティ部門」「キダルト部門」の7部門に分けたうえで、全国の玩具および玩具関連商材を扱う小売業者が「最も売れると思うおもちゃ」に投票して決定したものです。各部門の1位から3位および入賞商品（5点）が選ばれました