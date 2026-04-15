小型・広範囲・金属上設置可能、「小型AMR向けワイヤレス充電システム」【リリース前先行受注開始】
B&PLUSはリチウムイオン電池、鉛蓄電池へのワイヤレス充電用途として販売実績1万台を超えるご好評を頂いているRCSシリーズに、新ラインナップとして300Wモデルを追加致します。
■製品概要
これまでの同シリーズは主にAGVやAMRに搭載されており、車両側には電力をワイヤレスで受け取る為の『受電ヘッド』、バッテリの充電をコントロールする『充電ユニット』はそれぞれ独立していましたが、本製品では『一体化・薄型化』に成功し、100～1kW帯ではシリーズ最小の300Wであるものの、コンパクトかつシンプルな取付けが可能となります。
ワイヤレス給電の可能範囲も、同シリーズが「使用するヘッドにより距離0-20mm、20-40mmからの選択」であったのに対し、本製品では「1モデルで距離0-30mm、横方向への軸ズレ幅±30mmを実現」し、車両が充電ステーションに停車する際の位置精度要求が緩和され、よりラフな停止でも安定した充電が可能です。
(距離：ヘッドの送電面-受電面間の距離、軸ズレ：送電面に対する、受電面の横方向へのズレ幅)
この2つの特徴により、本製品は特に小型AMR分野において、設計自由度の向上と運用効率の改善に貢献するモデルとなります。
300Wモデルでは受電ヘッド・充電ユニットが一体化され、 600Wモデルヘッド1個分に近いスペースのみで完結
小型AMRへの搭載は特に有効なアプリケーション
給電ヘッドは薄広となりワイヤレス給電可能範囲が拡大
バッテリと繋がるコネクタケーブルには、ワンタッチ式の 防水コネクタを採用
※各種写真は開発中品であり、リリース時、外観に多少の変更が生じ得ます。
■主要スペック
・伝送距離：0-30mm
・軸ズレ：±30mm(距離0-20mm以内)、±20mm(距離20mm-30mm)
・適用バッテリ：リチウムイオン電池、鉛蓄電池
・充電方式 ：CCCV方式(基本設定ではCC：10A、CV：28.8V)
・電源：AC 90～220V (50Hz/60Hz)
・形状：
電源ユニット 210x350x80
給電ヘッド 176x216x35
一体化ユニット 120x250x40
■先行受注開始
本製品のリリース予定は6月末となりますが、先行して受注受付を4月末より開始致します。詳細は、
株式会社ビー・アンド・プラス/営業部
E-mail： sales@b-plus-kk.jp
にお問い合わせください。
■Summary
B&PLUS announces the launch of a new 300W model in its RCS series of wireless charging systems, designed for AGVs and AMRs. This compact, integrated unit combines the power receiving head and charging controller into a single module, enabling easier installation and space savings. The system supports a transmission distance of 0-30 mm and allows lateral misalignment of up to ±30 mm, enhancing robustness during charging. With these features, the new model is especially suitable for small AMR applications. Pre-orders will begin at the end of April, with product release scheduled for the end of June.
■会社概要
会社名：株式会社ビー・アンド・プラス
本社所在地：埼玉県比企郡小川町高谷2452-5
代表者：亀田 篤志
設立：1980年09月
URL： https://www.b-plus-kk.jp/index.html
事業内容：ワイヤレス給電の開発・製造・販売。