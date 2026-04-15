小型・広範囲・金属上設置可能、「小型AMR向けワイヤレス充電システム」【リリース前先行受注開始】

株式会社ビー・アンド・プラス

B&PLUSはリチウムイオン電池、鉛蓄電池へのワイヤレス充電用途として販売実績1万台を超えるご好評を頂いているRCSシリーズに、新ラインナップとして300Wモデルを追加致します。

■製品概要

これまでの同シリーズは主にAGVやAMRに搭載されており、車両側には電力をワイヤレスで受け取る為の『受電ヘッド』、バッテリの充電をコントロールする『充電ユニット』はそれぞれ独立していましたが、本製品では『一体化・薄型化』に成功し、100～1kW帯ではシリーズ最小の300Wであるものの、コンパクトかつシンプルな取付けが可能となります。

ワイヤレス給電の可能範囲も、同シリーズが「使用するヘッドにより距離0-20mm、20-40mmからの選択」であったのに対し、本製品では「1モデルで距離0-30mm、横方向への軸ズレ幅±30mmを実現」し、車両が充電ステーションに停車する際の位置精度要求が緩和され、よりラフな停止でも安定した充電が可能です。

(距離：ヘッドの送電面-受電面間の距離、軸ズレ：送電面に対する、受電面の横方向へのズレ幅)

この2つの特徴により、本製品は特に小型AMR分野において、設計自由度の向上と運用効率の改善に貢献するモデルとなります。

300Wモデルでは受電ヘッド・充電ユニットが一体化され、 600Wモデルヘッド1個分に近いスペースのみで完結小型AMRへの搭載は特に有効なアプリケーション給電ヘッドは薄広となりワイヤレス給電可能範囲が拡大バッテリと繋がるコネクタケーブルには、ワンタッチ式の 防水コネクタを採用

※各種写真は開発中品であり、リリース時、外観に多少の変更が生じ得ます。

■主要スペック

・伝送距離：0-30mm

・軸ズレ：±30mm(距離0-20mm以内)、±20mm(距離20mm-30mm)

・適用バッテリ：リチウムイオン電池、鉛蓄電池

・充電方式 ：CCCV方式(基本設定ではCC：10A、CV：28.8V)

・電源：AC 90～220V (50Hz/60Hz)

・形状：

電源ユニット 210x350x80

給電ヘッド 176x216x35

一体化ユニット 120x250x40

■先行受注開始

本製品のリリース予定は6月末となりますが、先行して受注受付を4月末より開始致します。詳細は、

株式会社ビー・アンド・プラス/営業部

E-mail： sales@b-plus-kk.jp

にお問い合わせください。

■Summary

B&PLUS announces the launch of a new 300W model in its RCS series of wireless charging systems, designed for AGVs and AMRs. This compact, integrated unit combines the power receiving head and charging controller into a single module, enabling easier installation and space savings. The system supports a transmission distance of 0-30 mm and allows lateral misalignment of up to ±30 mm, enhancing robustness during charging. With these features, the new model is especially suitable for small AMR applications. Pre-orders will begin at the end of April, with product release scheduled for the end of June.

■会社概要

会社名：株式会社ビー・アンド・プラス

本社所在地：埼玉県比企郡小川町高谷2452-5

代表者：亀田 篤志

設立：1980年09月

URL： https://www.b-plus-kk.jp/index.html

事業内容：ワイヤレス給電の開発・製造・販売。