【電子機器・部品の環境耐性を評価する国際規格】IEC 60068-2-1 Ed. 7.0:2025 (b)および IEC 60068-2-2 Ed. 6.0:2025 (b)の邦訳版販売開始

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2026年4月1日（水）に、電子機器・部品の環境耐性を評価する国際規格の『IEC 60068-2-1 Ed. 7.0:2025 (b) 環境試験-第2-1部：試験-試験A：低温』および 『IEC 60068-2-2 Ed. 6.0:2025 (b)

環境試験-第2-2部：試験-試験B：高温』とその他3つのIEC規格修正票の邦訳版の販売を開始しました。

■ 2025年、環境試験のスタンダードが変わりました

2025年に改訂されたIEC 60068-2-1 Ed. 7.0:2025 (b) とIEC 60068-2-2 Ed. 6.0:2025 (b)

は、従来よりも精密な温度管理とデータの信頼性を求めています。背景には、自動運転車や高出力パワー半導体、過酷な環境に設置される5G/6G基地局など、失敗が許されない技術の進展があります。

▼規格情報

IEC 60068-2-1 Ed. 7.0:2025 (b) 環境試験-第2-1部：試験-試験A：低温 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold

本規格は、製品や部品が貯蔵中または使用中に遭遇する可能性のある低温環境への耐性を判定することを目的としています。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60068-2-1+Ed.+7.0%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_1

IEC規格についてのご詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0290?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_2

▼規格情報

IEC 60068-2-2 Ed. 6.0:2025 (b) 環境試験-第2-2部：試験-試験B：高温 Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat

本規格は、製品や部品を高温環境（低湿度）にさらした際の、機能的・物理的な変化を評価するものです。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60068-2-2+Ed.+6.0%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_3

▼規格情報

IEC 60068-2-75 Amd.1 Ed. 2.0:2025 (b) 追補1-環境試験-第2-75部：試験-試験Eh：ハンマ試験 Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests

本規格は、電気・電子機器の堅牢性を評価するための「試験Eh：ハンマー試験（振り子、スプリング、垂直）」に関し、試験装置の仕様や手順を規定した国際規格に対する追補1（Amendment ）です。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60068-2-75+Amd.1+Ed.+2.0%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_4

▼規格情報

IEC 60664-1 Amd.1 Ed. 3.0:2025 (b) 追補1-低圧電源系統内機器の絶縁協調-第1部：原則,要求事項及び試験 Amendment 1 - Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests

本規格は、低圧電源系統に接続される機器の絶縁設計において、空間距離・沿面距離・固体絶縁の要求事項や試験方法を定めた基本安全規格（第3版）に対する追補1（Amendment）です。

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60664-1+Amd.1+Ed.+3.0%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_5

▼規格情報

IEC 60335-1 Amd.1 Ed. 6.0:2025 (b) 追補1-家庭用及び類似用途の電気機器-安全性-第1部：一般要求事項 Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

本規格は、家庭用および類似の電気機器の安全に関する一般要求事項を規定する国際規格（第6版）に対し、最新の技術動向や安全基準の更新を反映した追補1（Amendment）です。

―新刊書籍のご案内―

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=IEC+60335-1+Amd.1+Ed.+6.0%3A2025&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_6改訂版 電気・電子・機械系実務者のためのCEマーキング対応ガイド

梶屋 俊幸 著

昨今のDXやセキュリティリスク、オンライン販売拡大に代表される流通改革等の社会情勢の変化は、国内外を問わず、著しいものがあります。さらに、EUにおいては、機械規則・AI規則・サイバーレジリエンス規則が公布され、新たな考慮要件が追加されています。

本書はこれまでのCEマーキング制度の進展と欧州規制の整備の流れを踏まえ、CEマーキング制度と最新の規制動向に対応するための改訂版であり、機械規則、AI規則及びサイバーレジリエンス規則の今後の適用開始に向けた準備の一助を示しています。

ご予約・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=340420&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260331_1ISOマネジメントシステム特設ページ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0700/?post_type=special&page_id=ms-sp&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260409_8

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。



（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。