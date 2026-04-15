【シュガーバターの木】“パリッザクッ”食感の新東京みやげ『シュガーバターパイ』誕生！大丸東京店で先行発売

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」から、『シュガーバターの木 シュガーバターパイ』が誕生。2026年4月22日(水)から大丸東京店で先行販売を開始します。https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

全粒粉やライ麦仕立てのバターリッチなシリアル生地に、とろけるショコラのミルキーな味わいでファンを魅了し続けるバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」。ブランド人気No.1の『シュガーバターサンドの木』は、シリーズ累計販売数10億個を突破しました。

そんな「シュガーバターの木」から、 バター香るパリッザクッ食感のパイ生地を頬張る『シュガーバターパイ』が誕生！「シュガーバターの木 大丸東京店」のリニューアルオープンを記念して、2026年4月22日(水)から先行販売いたします。ゴールデンウィークのお出かけに、新東京みやげとしてどうぞ。

全粒粉・ライ麦・小麦のシリアル生地に発酵バターを練りこんだ『シュガーバターパイ』

全粒粉・ライ麦・小麦といったシリアルに、発酵バターを練りこんだ「シュガーバターの木」特製のパイ生地。キャラメリゼすることで、パリッザクッ食感に焼き上げました。コク豊かなバターショコラをトッピングして、見た目はまるでカフェで食べるような焼きたてパイ！中から発酵バターパウダーを練り込んだバターホイップショコラがとろけます。バターの香りとシリアルの香ばしい味わいが口いっぱいに広がる、「シュガーバターの木」の新たなおいしさを召し上がれ。

■商品情報

シュガーバターの木 シュガーバターパイ 8個入

【商品名】シュガーバターの木 シュガーバターパイ

【発売日】2026年4月22日(水)～先行販売

【価 格】4個入 842円(本体価格780円)、8個入 1,650円(本体価格1,528円)

【販売店】シュガーバターの木 大丸東京店

※表示の価格は参考小売価格です。

シュガーバターの木とは

・公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/

・公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/



シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。