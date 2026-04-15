母の日ギフトに、手元に咲く華やかな贈り物。カーネーションのドレスを描いたハンカチーフを発売

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。その月を象徴する花をドレスに見立てて描いた「Dress in Bloom」シリーズより、「カーネーションドレス」のハンカチーフを2026年4月15日（水）より発売します。また同日より、母の日ギフトとしてハンカチーフとギフトパッケージをご購入いただいたお客様へ、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■「Dress in Bloom」シリーズ 『カーネーションドレス』

価格：2,200円（税込） サイズ：41×41cm

ワインレッドからフューシャピンク、ベビーピンクへ、カーネーションをグラデーションドレスに仕立て描きました。柔らかく温かみのある色合いのカーネーションは、“温かな心”を象徴する花として母の日の贈り物に最適です。

■期間限定 「オリジナルステッカー」プレゼント

2026年4月15日（水）より、期間限定で母の日ギフトにはカーネーションを、父の日ギフトにはバラをモチーフにした、オリジナルステッカーをご用意いたします。母の日、父の日を合わせて、ご両親へのギフトとしてお選びいただくのもおすすめです。

＜オリジナルステッカープレゼント 概要＞

■期間

2026年4月15日(水)～

※なくなり次第終了となります

■対象

ハンカチーフとパッケージ（紙箱M、紙箱L、桐箱）をご購入のお客様

■実施店舗

・CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店

・CLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店

・CLASSICS the Small Luxury オンラインショップ

https://classics-the-small-luxury.com/

■母の日ギフトにおすすめの商品をご紹介

・カーネーションブーケ

価格：2,200円（税込） サイズ：41×41cm

カーネーションを濃淡で表現し奥行き感を出した一枚。全体に柔らかい水彩調のタッチで描いたカーネーションを花束にまとめた華やかなハンカチーフです。

・ベトナム手刺繡ハンカチーフ カーネーションリボン

価格：5,500円（税込） サイズ：41×41cm

細いレースを蝶結びの形に手で縫い付け、そこに刺繍で表現したカーネーションを一輪添えて。リアルレースを加えた愛らしい一枚です。人の手でしか出来ない技術とぬくもりを感じていただける一枚は、特別な贈り物としておすすめです。

・渡邉良重 薔薇ニアナタ

価格：3,300円（税込） サイズ：41×41cm

KIGIのアートディレクター/デザイナーの渡邉良重さんによる繊細なラインのイラストを、手捺染プリントで表現しました。咲き誇るバラの花に囲まれ、かぐわしい香りが漂ってきそうなハンカチーフです。

※Lサイズ ギフトBOX （\550）

箱を開けた瞬間、ハンカチーフの華やかさがいっそう引き立つ、Lサイズのギフトボックスにセットをするのもおすすめです。

母の日におすすめのギフトはこちらから :https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/260415-carnationdress

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ