母の日ギフトに、手元に咲く華やかな贈り物。カーネーションのドレスを描いたハンカチーフを発売
CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。その月を象徴する花をドレスに見立てて描いた「Dress in Bloom」シリーズより、「カーネーションドレス」のハンカチーフを2026年4月15日（水）より発売します。また同日より、母の日ギフトとしてハンカチーフとギフトパッケージをご購入いただいたお客様へ、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。
■「Dress in Bloom」シリーズ 『カーネーションドレス』
価格：2,200円（税込） サイズ：41×41cm
ワインレッドからフューシャピンク、ベビーピンクへ、カーネーションをグラデーションドレスに仕立て描きました。柔らかく温かみのある色合いのカーネーションは、“温かな心”を象徴する花として母の日の贈り物に最適です。
■期間限定 「オリジナルステッカー」プレゼント
2026年4月15日（水）より、期間限定で母の日ギフトにはカーネーションを、父の日ギフトにはバラをモチーフにした、オリジナルステッカーをご用意いたします。母の日、父の日を合わせて、ご両親へのギフトとしてお選びいただくのもおすすめです。
＜オリジナルステッカープレゼント 概要＞
■期間
2026年4月15日(水)～
※なくなり次第終了となります
■対象
ハンカチーフとパッケージ（紙箱M、紙箱L、桐箱）をご購入のお客様
■実施店舗
・CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店
・CLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店
・CLASSICS the Small Luxury オンラインショップ
https://classics-the-small-luxury.com/
■母の日ギフトにおすすめの商品をご紹介
・カーネーションブーケ
価格：2,200円（税込） サイズ：41×41cm
カーネーションを濃淡で表現し奥行き感を出した一枚。全体に柔らかい水彩調のタッチで描いたカーネーションを花束にまとめた華やかなハンカチーフです。
・ベトナム手刺繡ハンカチーフ カーネーションリボン
価格：5,500円（税込） サイズ：41×41cm
細いレースを蝶結びの形に手で縫い付け、そこに刺繍で表現したカーネーションを一輪添えて。リアルレースを加えた愛らしい一枚です。人の手でしか出来ない技術とぬくもりを感じていただける一枚は、特別な贈り物としておすすめです。
・渡邉良重 薔薇ニアナタ
価格：3,300円（税込） サイズ：41×41cm
KIGIのアートディレクター/デザイナーの渡邉良重さんによる繊細なラインのイラストを、手捺染プリントで表現しました。咲き誇るバラの花に囲まれ、かぐわしい香りが漂ってきそうなハンカチーフです。
※Lサイズ ギフトBOX （\550）
箱を開けた瞬間、ハンカチーフの華やかさがいっそう引き立つ、Lサイズのギフトボックスにセットをするのもおすすめです。
母の日におすすめのギフトはこちらから :
https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/260415-carnationdress
■CLASSICS the Small Luxuryについて
クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。
ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。
・ブランドサイト
https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)
https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)
・X
https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)
■会社概要
社 名：ブルーミング中西株式会社
創 業：1879年11月16日
代 表 者：取締役社長 中西 一
本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）
事業内容：繊維製品企画販売
取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー
2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品
3.ホテルレストラン用リネン商品類
（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）
4.その他ＯＥＭ商品
営業拠点：東京、大阪、福岡
直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ