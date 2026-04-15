母の日ギフトに、手元に咲く華やかな贈り物。カーネーションのドレスを描いたハンカチーフを発売

写真拡大 (全8枚)

ブルーミング中西株式会社


CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。その月を象徴する花をドレスに見立てて描いた「Dress in Bloom」シリーズより、「カーネーションドレス」のハンカチーフを2026年4月15日（水）より発売します。また同日より、母の日ギフトとしてハンカチーフとギフトパッケージをご購入いただいたお客様へ、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。



■「Dress in Bloom」シリーズ 『カーネーションドレス』



価格：2,200円（税込）　サイズ：41×41cm




ワインレッドからフューシャピンク、ベビーピンクへ、カーネーションをグラデーションドレスに仕立て描きました。柔らかく温かみのある色合いのカーネーションは、“温かな心”を象徴する花として母の日の贈り物に最適です。



■期間限定 「オリジナルステッカー」プレゼント



2026年4月15日（水）より、期間限定で母の日ギフトにはカーネーションを、父の日ギフトにはバラをモチーフにした、オリジナルステッカーをご用意いたします。母の日、父の日を合わせて、ご両親へのギフトとしてお選びいただくのもおすすめです。




＜オリジナルステッカープレゼント 概要＞


■期間


2026年4月15日(水)～


※なくなり次第終了となります


■対象


ハンカチーフとパッケージ（紙箱M、紙箱L、桐箱）をご購入のお客様


■実施店舗


・CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店


・CLASSICS the Small Luxury 日本橋人形町店


・CLASSICS the Small Luxury オンラインショップ


https://classics-the-small-luxury.com/



■母の日ギフトにおすすめの商品をご紹介



・カーネーションブーケ


価格：2,200円（税込）　サイズ：41×41cm




カーネーションを濃淡で表現し奥行き感を出した一枚。全体に柔らかい水彩調のタッチで描いたカーネーションを花束にまとめた華やかなハンカチーフです。



・ベトナム手刺繡ハンカチーフ カーネーションリボン


価格：5,500円（税込）　サイズ：41×41cm




細いレースを蝶結びの形に手で縫い付け、そこに刺繍で表現したカーネーションを一輪添えて。リアルレースを加えた愛らしい一枚です。人の手でしか出来ない技術とぬくもりを感じていただける一枚は、特別な贈り物としておすすめです。



・渡邉良重 薔薇ニアナタ


価格：3,300円（税込）　サイズ：41×41cm




KIGIのアートディレクター/デザイナーの渡邉良重さんによる繊細なラインのイラストを、手捺染プリントで表現しました。咲き誇るバラの花に囲まれ、かぐわしい香りが漂ってきそうなハンカチーフです。



※Lサイズ ギフトBOX （\550）

箱を開けた瞬間、ハンカチーフの華やかさがいっそう引き立つ、Lサイズのギフトボックスにセットをするのもおすすめです。



母の日におすすめのギフトはこちらから :
https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/260415-carnationdress


■CLASSICS the Small Luxuryについて



クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。


ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。




・ブランドサイト


https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)


・Instagram


https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)


・X


https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)


・YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)



■会社概要



社　　名：ブルーミング中西株式会社


創　　業：1879年11月16日


代 表 者：取締役社長　中西　一


本　　社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8　TEL 03-3663-2331（代表）


事業内容：繊維製品企画販売


取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー


　　　　　2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品


　　　　　3.ホテルレストラン用リネン商品類


　　　　　（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）


　　　　　4.その他ＯＥＭ商品


営業拠点：東京、大阪、福岡


直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ