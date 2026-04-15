ＮＸワンビシアーカイブズ、医療・製薬業界向け保管施設見学会を開催！

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

細胞・検体保管サービスを展開するNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊、以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、2026年6月から10月にかけて、医療・製薬業界向け保管施設見学会を開催いたします。

「細胞・検体保管サービス(https://www.wanbishi.co.jp/cryogenic-archives/)」はおかげさまで順調に事業を拡大しており、関東地区保管センター（埼玉県）におきましては区画増設工事も先日完了いたしました。

そしてこの度、新たな区画を含む保管センター合同見学会を開催いたします。

本見学会では、細胞・検体保管サービスをはじめ、GxP関連資料の電子化や保管サービスなど、医療・製薬業界のお客様の様々なご要望にお応えできるサービスの現場を実際にご覧いただき、ノウハウをご紹介いたします。

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保管施設・見学会：「医療・製薬業界向けサービス のノウハウ・現場を特別公開！」

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■イベント概要

【開催日】2026年6月23日(火)、7月9日（木）、9月11日（金）、10月21日（水）

【開催時間】各日12:30~16:30

【集合場所】ＪＲ熊谷駅 南口

【募集人数】各日約10名（1社あたり2～3名程度）

【見学施設】ＮＸワンビシアーカイブズ 医療・製薬業界向けサービス提供区画

【参加費用】無料

【見学内容】

・GxP関連資料電子化・保管区画

・細胞・検体保管設備（液体窒素区タンク、フリーザー等）

・厚生労働省のGLP・GMP省令に準拠した運営管理

・充実したセキュリティシステム

【申込締切】各日開催日の1週間前まで

▶▶お申し込みはこちら(https://lp.wanbishi.co.jp/04-med-EV-2026006-01-LP.html)

※お申し込みは基本的に先着順にて取り扱いをさせていただきます。

※お申し込みいただいた方には、お申し込み内容確認後、別途担当者よりご連絡差し上げます。お申し込み後1週間たっても担当者から連絡がない場合は、お手数ですが下記の当社ライフサイエンス事業推進室までお問い合せください。

ＮＸワンビシアーカイブズは、各種サービスを通じて、ＮＸグループのシナジーを活かし、お客様の課題解決を提案いたします。

また、当サービスにご興味がある方は、下記窓口までお問合せください。

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズについて】

商号 ：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

URL ：https://www.wanbishi.co.jp/

本社 ：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズ オフィス

代表者 ：高橋 豊

事業内容 :データ・ソリューション事業

保険代理店事業（生命保険・損害保険）

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 広報担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp



【サービスに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

凍結保管事業室 担当：高木・佐藤(藍)・松橋

TEL：03-5425-5300 Email：CGA_Support@wanbishi.co.jp