ウェルビーイング経営の施策に困惑する企業が少なくない中で、著名人をCWOとしてペアリングする施策「CWO-BANK」が受付開始！

株式会社プラデュア

新規事業サポートを行う(株)プラデュア（東京都港区、代表取締役：岩田かずみ）は、人材紹介業を行う(株)RIGHT STUFF（東京都品川区、代表取締役：河島徳基）との共同事業「CWO-BANK」を開始します。

2026年1月よりウェルビーイングISO認定が始まった事も手伝い、今後、上場企業の健康経営からウェルビーイング経営へのシフトが加速します。

ウェルビーイング経営は、欧米企業に倣い、主に１.生産性向上・２.離職率低減へ繋げる為の社員幸福度UPを目指した経営施策であり、環境経営・CSR経営・ESG経営・健康経営のように、日本企業の導入が本格化し、いずれ中小企業にも波及します。

しかし、その内容（施策）に困惑する企業が少なく無い状況であり、先行する欧米企業の施策を調査研究している私共は、欧米同様の施策をコンサルティングすると共に、日本独自の施策を模索してきました。ここで、新たな施策として、社員の心に響くEdutainment要素を取り入れた策を企画開発し、中小～上場企業までに御提案していきます。

著名人の「著名度」を、「広告・販促効果」ではなく、『ウェルビーイング効果（著名人が役員と成り、社員と直接コミュニケーションを行う事から生まれる、非日常的な幸福度の生成）』として価値構築し、企業の「CWO（Chief Wellbeing Officer）役職」としてペアリング。この新たなプラットホーム（著名人をCWOとして人材派遣・人材紹介）への御申込みを2026年4月15日10時よりスタート致します。https://www.cwo-bank.tokyo/

■背景

欧米企業は2008年頃から「ウェルビーイング経営」を進めており、主にミレニアル世代・Z世代の社員に向けた１.生産性向上・２.離職率低減を主目的に、この世代の価値観＝「ウェルビーイング観（高報酬・好条件より仕事における幸福感を優先する志向）」に則した施策を推進しています（主に就業時間内の満足感・充実感）。

健康経営が中小企業まで浸透した日本企業も、コロナ禍後の生産性低下や若手社員争奪・優秀人材流出等の課題からウェルビーイング経営が注目されており、2021年をウェルビーイング元年として上場企業からスタートしています。

AIを含むDX（Digital Transformation）やSX（Sustainability Transformation）が中小企業まで普及し、今度は働く人材自身の改革が必須で、WX（Wellbeing Transformation）の導入が期待されます。近年の日本は、税制・福祉・貧困・移民等、様々な課題がSNSで急速拡散されて、「未来への期待」よりも「未来への不安」を感じる国民が急増中。

このような時代背景・社会情勢・企業動向の元で、チカラの源と成る企業社員の“幸福度”を上げるには何をすべきか？この問いに対して複数の選択肢を持って頂きたく、欧米流のプログラムをコンサルティングすると共に、私共が健康経営の継続性・自主性の調査研究から導いた、Edutainment色を取り入れた独自手法として、本「CWO-BANK」を多くの企業様に提示させて頂きます。

様々なウェルビーイング経営施策（オフィス環境・報酬・福利・セミナー・研修・各種プログラム等）がある中で、「CWO-BANK」は人材面からの一施策と成り、「健康経営からウェルビーイング経営へのシフト」の一環として御活用頂けます。

■CWO-BANKとは

著名人の「著名度」は、コンシューマー向け広告・販促等の「情報リーチ力・集客力」に活用されるのは勿論、情報接触者に「信頼性・安心感」を間接訴求して購買まで着地させる機能を保有しています。私共は、後者の機能に着目し、今後企業が推進強化するウェルビーイング経営との相性がベストと考え、著名人をExecutive職＝CWO（Chief Wellbeing Officer）として企業とペアリング（ベターなマッチングではなく、戦略的でベストな選抜採用）させます。

（CWO職だけではなく、CXO・顧問・アドバイザー・社外取締役等のペアリングも含みます）

これは著名人の「人々に幸福感を与えるウェルビーイング能力」の活用であり、著名人CWOという非日常的な特別人材との直接的な接触機会を生み、会う人（社員）の幸福感の生成を、ウェルビーイング経営に繋げて頂きます。

（著名人＝アスリート・タレント・芸人・モデル・アナウンサー・文化人・専門家・政治家等）

■CWO BANKの特長

「著名人なら誰でもいい」ではなく、CWO資質のある方だけを選抜、社員・役員のウェルビーイング度UPに寄与します。

著名人CWOと社員の直接接触場面を企業様と調整し、目的達成への道筋を御担当者と協議しながら推進します。非日常的な特別な存在である著名人を自社Executive職（CWO等）に迎える事で、社員の興奮・高揚・歓喜・感動・光栄・尊敬・士気等にアプローチして、自社への優越感・満足感・帰属心を刺激し、最終的な幸福感へ繋げます。

１.CWO人材の選抜（CXO・顧問・社外取締役を含む）

企業社員・役員に対するウェルビーイング度UP施策を推進するに相応しいか、独自のスクリーニングを実施。反社チェックは勿論、日常言動・倫理＆道徳・レピュテーション等を調査して、対象企業との親和性・ブランド向上性・課題解決性等を分析した上で、ペアリング候補者を選抜・推奨します（企業様の要望者に、私共の推奨者を加えて審査）。

２.CWO職能のフォローアップ

本CWO-BANKサービスは、企業が属する業界業種の専門分野における課題解決を支援する「知性（スキル）の派遣」では無く、あくまでもインナーコミュニケーション策となるウェルビーイング経営対応の「個性（ウェルビーイング力）の派遣」と成り、著名人のウェルビーイング能力を発揮して頂くものですから、ビジネススキル・専門スキルをCWOに求める事はできません。

但し、運営事務局には事業コンサルタントが常駐し、各業界専門家もネットワーク化している為、ビジネススキル・専門スキルへの対応も可能。常に著名人のCWO職務をファローし、時に前面に出るサポートも行う事ができます。

（社外取締役の場合は、会社法規定に則した職能要件を指導）

３.OPTIONメニュー

1.コンサルティング＝ウェルビーイング経営を深堀りしたくとも実行すべき内容（施策）が

判らない、開始する前に他社の成功事例を知りたい、とおっしゃる

人事部の方や役員が少なくありません。

私共はウェルビーイング経営を牽引する欧米企業の内部情報まで得た

調査研究や、各種論文からのエビデンス、前段となる健康経営の

プログラム実践からのノウハウを有していますので、ウェルビーイング経営

そのものへのコンサルティングも受け付けています。

2.業務支援チーム＝前述のビジネススキル・専門スキルを要する場合、業界業種に合わせた

専門分野コンサルタント（チーム含）を編成し、CWOをフォローしつつ、

企業の専門的課題対応を行う事ができます。

この延長として請負Project化も可能であり、「知性（スキル）の派遣」を

組合せる事ができます。

3.効果の見える化＝CWOによるウェルビーイング効果を、AI分析によって見える化できます。

社員であれば社員総会、役員であれば取締役会等にCWOを同席させて、

この際に出席者全員の顔表情をカメラ撮影（事前のカメラ準備が必要）し、

幸福度のビフォーアフターを解析します。

4.リクルーティング＝本サービスは人事面からのウェルビーイング経営策の為、既存社員の幸福度

UPは勿論、採用候補者を増加させる策にも成り、人材雇用面（新卒・中途共）

でのサポートも行えます。CWOをフックに、優秀人材の誘引戦略を始め、

単純な広告誘引とは異なる策を提示します。

5.肖像権の活用＝本サービスは、社員向けインナーコミュニケーション策ですが、著名人CWOの

肖像権を活用したコンシューマー向け広告・販促にも展開したい場合は、

別途協議の上で進めさせて頂きます。

■CWO BANKを御活用頂くメリット

・事務局には人材業界のベテランコンサルタントが就き、人材紹介業資格保有社との契約に成ります。

・事務局には各種業界対応可能な事業コンサルタントが就き、拡大Activationも企画できます。

・事務局には欧米型ウェルビーイング策熟知のコンサルタントが就き、コンサルティングが可能です。

・本サービスは単純な人材マッチング（人材派遣・人材紹介）ではなく、社員幸福度UP策として、

著名人のウェルビーイング能力を活用するウェルビーイング経営策の為、広報部・宣伝部よりも、

人事総務部・経営企画部様マターの調整と成ります。

・2021年～会社法改正「社外取締役の設置」や、政府目標「上場企業の女性役員率（2030年30％

目標）」にも対応し、学歴・資格・スキル・肩書といった従来モノサシとは異なる評価基準での

役員職人材のペアリングを承ります。

・本サービスは、過去の国内類似事例4500件以上を調査・研究・蓄積してDB化しています。

このDBをAI解析の元、ウェルビーイングへの法則を追求、近未来に別サービスへの展開や、

企業リクルーティングの変革に結び付けます。

【運営元】

URL：https://www.cwo-bank.tokyo/

CWO-BANK事業は、以下2法人が運営事務局と成る共同事業です。

1.株式会社RIGHT STUFF

URL：https://www.rightstuff.link/

住所：東京都品川区西五反田5-24-15

設立：2005年10月5日

役員：代表取締役・河島徳基

事業：スポーツ業界を主とする、

・有料職業紹介事業（許可番号13-ユ-311209）

・教育事業（スクール、インターンシップ調整等）

・イベント事業（セミナー・交流会等の主催）

・広告代理業

2.株式会社プラデュア

URL：制作中

住所：東京都港区赤坂4-2-8 カランドリエビル4F

設立：2025年12月26日

役員：代表取締役・岩田かずみ

事業：新規事業に関わる、

・支援（新規戦略・事業再生を含むコンサルティング）

・実践（人材・医療・AI・宇宙等の事業企画～運用）