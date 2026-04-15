次世代BIツールCodatum、AIデータ分析エージェント『Codatum Agent』ベータ版提供開始

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都、代表取締役：柴山 直樹）は、同社の提供する次世代BIツール「Codatum（コダタム）」において、新機能「Codatum Agent」のベータ版の提供を開始したことをお知らせします。

Codatum Agent（対話型データ分析）(https://codatum.jp/agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-beta-release_20260415)

「Codatum Agent」は、自然言語で分析を依頼するだけで、テーブルの検索からSQL構築・実行、チャート生成までをAIが自律的に完遂する対話型データ分析エージェントです。チームのナレッジを学習し続けることで精度が継続的に向上し、プロフェッショナルがレビュー・修正できるコードファーストな設計により、信頼できる分析を実現します。

機能概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5pv3Uv_Aj34 ]対話型分析 ―自然言語だけで、探索から可視化まで完遂

自然言語で依頼するだけで、テーブル探索からSQL構築・実行、チャート生成までをAIが自動で完遂します。途中でエラーが発生しても自動修正し、SQLを書かなくても「月ごとの売上を集計してグラフにして」等の指示で分析が完了します。コンテキストとしてNotebookやカタログを指定すれば、特定の前提条件を踏まえた分析も可能です。

ノートブック連動 ―会話しながら、レポートが組み上がる

Agentとの会話で生成されたSQLやチャートは、そのままNotebook（ドキュメント形式／ダッシュボード形式）として保存・共有できます。既存Notebookへの追記も対話で指示するだけ。分析結果が属人化せず、チームのナレッジとして蓄積されます。

学習型 ―使うほどに、賢くなる

作成済みNotebookの知見、カタログのメタデータ、プロフェッショナルが設定するエージェントコンテキスト（ワークスペース／チーム／個人／プロジェクト固有のルール）を学習し、Agentの精度が継続的に向上します。

コードファースト ―プロがレビューできるから、信頼できる

SQLもチャートもコードとして残るため、Agentの思考過程がすべて可視化されます。プロフェッショナルがレビュー・修正でき、ハルシネーションを検出・修正した内容は学習に反映されます。分析の規模や精度要件に応じてAIモデルの切り替えも可能です（有料オプション）。

活用例

株式会社10X 代表取締役CEO 矢本真丈氏コメント

- 「先週の注文データからチャネル別の売上推移をグラフ化して」→テーブルを特定しSQL生成・実行・チャート追加まで自動的に追加。- 「このNotebookに月次KPIのサマリーを追加して」→既存Notebookを参照しながら追記。- 「コンバージョン率が下がった原因を調べて」→複数テーブルを横断して調査・集計・結果をまとめて報告。- 「売上レポートのNotebookを新しく作って」→Notebookの構成から作成まで自動で追加。

10Xでは、AI発注事業において多次元の分析が日常的に求められます。従来のBIツールでは、分析から共有・議論までのワークフローが分断され、データ活用が一部のメンバーに属人化してしまうことが課題でした。

Codatum導入後は、仮説を言語化するだけでSQL生成からチャート作成、ドキュメント化までAIが一気通貫で完遂してくれるため、以前なら諦めていた分析にも気軽に取り組めるようになりました。特にCodatum Agentによって、分析のスピードと質が大きく向上しています。データ活用の民主化が確実に進んでいると実感しており、データドリブンな意思決定を目指すチームにとって、欠かせないツールになっています。

※参考情報

矢本氏はPodcast「Z(https://open.spotify.com/episode/4T0d0x1eDQMvUjRg1xyXtQ)ero Topic -ゼロトピック」#340(https://open.spotify.com/episode/4T0d0x1eDQMvUjRg1xyXtQ)でCodatum活用について詳しく語っています。

提供開始・利用条件

- 提供開始日：2026年4月15日- 利用可能プラン：ビジネスプラン以上（オプション機能）- サービスURL：https://codatum.jp/agent(https://codatum.jp/agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-beta-release_20260415)- サポートドキュメントURL：https://docs.codatum.jp/codatum-ai/ai-agent(https://docs.codatum.jp/codatum-ai/ai-agent?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-beta-release_20260415)■次世代BIツール「Codatum」について

Codatumは、AIとNotebookを活用し、チーム全員がデータを自在に扱える次世代のBIツールです。AI・SQL・ノーコードを組み合わせることで誰でも高度な分析を高速に行え、そのまま分析結果を共有・活用できる「オールインワン・データワークスペース」を提供します。

直感的なNotebookで、SQLの結果を瞬時に表示し、分析の過程とコンテキストをまとめて管理できます。また、AIに自然言語で問いかけるだけで、誰でも高度で自由度の高い分析が可能に。高度なビジュアライゼーション機能や柔軟な権限管理も備えており、データをビジネスの戦略的資産へと変換することを目指しています。

■株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

▼会社紹介ページ

日本語：h(https://codatum.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-beta-release_20260415)ttps://codatum.jp/about(https://codatum.jp/about)

(https://codatum.jp/about) 英語：https://codatum.com/about(https://codatum.com/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=codatum-agent-beta-release_20260415)

創業者プロフィール