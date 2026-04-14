ゼニスから「クロノマスター スポーツ」のスケルトンモデルが登場！

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ゼニス ディヴィジョンクロノマスター スポーツ スケルトン

ル・ロックル / ジュネーブ、2026年4月14日：1969年のゼニスによるエル・プリメロの発表は、世界初の自動巻一体型高振動クロノグラフキャリバーの誕生であっただけでなく、機械式時計の製造に新たな精度の基準を打ち立てる出来事でした。5Hz（毎時36,000振動）で動作し、1/10秒の計測を可能にするエル・プリメロは、ゼニスのアイデンティティを形づくる技術的基盤となったのです。

Watches and Wonders 2026において、ゼニスはこのレガシーを新たに紡ぐ「クロノマスター スポーツ スケルトン」を発表します。本作では、ゼニスを象徴するキャリバーの複雑な機構を、オープンワーク構造を通して眺めることができます。さらに、特許を取得した新たなフォールディングバックルを採用。人間工学に基づいて新開発したバックルには、性能の概念をより広義で捉え、ムーブメントのエンジニアリングと機能に対する技術革新を同時に追求するゼニスのビジョンが反映されています。

クロノマスターと、生き続けるエル・プリメロの伝説

クロノマスター コレクションは、世界初の自動巻一体型高振動クロノグラフ キャリバー、エル・プリメロのレガシーに新たな章を書き加えます。5Hz（毎時36,000振動）で動作するエル・プリメロは、その誕生以来、卓越した存在であり続けてきました。この振動数によって、エル・プリメロは機械式クロノグラフの分野で他と一線を画し、また、ゼニスの時計製造は高振動の精度をアイデンティティの核として確立するに至ったのです。数十年にわたり、高振動によってクロノメトリーの安定性と精度を向上するというその根幹にある哲学に忠実でありながら、進化を遂げてきました。

エル・プリメロ 3600 SK

今日、その系譜に名を連ねる「クロノマスター スポーツ」は、5Hzで制御されるエル・プリメロ 3600を搭載し、高振動により1/10秒を精確に計測することが可能です。この性能は、エル・プリメロのアーキテクチャが直接的にもたらすものです。従来のクロノグラフではセンターのクロノグラフ秒針が1分で1回転するのに対し、エル・プリメロ 3600では10秒で1回転します。秒針の1ステップが1/10秒に対応し、目盛りの付いたセラミックベゼル上でそれを直接指し示すことで、高振動がなせる性能の計測と表示を実現しています。ゼニスのクロノグラフは半世紀以上にわたり、このテクニカルなアプローチを守り続けてきました。

性能を視覚化するスケルトン構造

「クロノマスター スポーツ スケルトン」で、ゼニスは機構の新たな表現を探り、ムーブメントを最前面へと押し出しました。

サファイア文字盤は縁にわずかにブラックの着色を施し、中央部をクリアに仕上げることで、キャリバーのオープンワーク構造を引き立てています。スケルトン加工においては、機構の一体性とクロノメトリー性能、そしてムーブメントの高振動による精度が損なわれることがないよう、細心の注意を払っています。

シグネチャーである重なり合うカウンターは、グレー、アンスラサイト、ブルーの3色を使用し、紛れもなく1969年の初代エル・プリメロの要素を引き継いでいます。バトン型のアプライドマーカーとファセットカットを施した針にはC1 スーパールミノバを塗布し、視認性とクロノマスター コレクションの特長である機能の明瞭さを確保しています。

サファイアガラスの文字盤とケースバックからは、エル・プリメロ 3600 SKのブルーのコラムホイールと水平クラッチ構造を眺めることができます。ムーブメントは、精度と耐久性を高めるシリコン製ガンギ車、時刻を正確に合わせることのできる秒針停止機構を備え、高振動での動作にも関わらず約60時間のパワーリザーブを確保します。ゼニススターが刻まれたオープンワークのローターは、巻き上げ効率と機構のバランスを維持しながら、スケルトンの魅力を最大限に高めています。

「クロノマスター スポーツ スケルトン」は、41 mmのケースにサテン仕上げとポリッシュ仕上げを交互に施し、スポーティでありながら洗練されたスタイルに仕上げています。プッシュボタンはクロノグラフの伝統を受け継ぎ、クラシックなポンプ式を採用。耐傷性に優れたセラミックベゼルでは、10秒に対して刻まれた目盛りによって1/10秒を正確に読み取ることができ、10気圧の防水機能を備えています。

「クロノマスター スポーツ スケルトン」は、個性豊かな4つのモデルよりお選びいただけます。2つのステンレススチールモデルのうち、1つはグリーンセラミックベゼルとグレートーンカウンター、もう1つはブラックセラミックベゼルとシグネチャーのグレー、アンスラサイト、ブルーのトリコロールカウンターを組み合わせています。両モデルとも、3連のステンレススチールブレスレットを備え、交換用のラバーストラップが付属します。

3つ目のモデルは18Kローズゴールド製ケースにブラックセラミックベゼル、ブラックラバーストラップを組み合わせています。

そしてコレクションを締めくくるのは、ローズゴールド製ケースにゴールドブレスレットを備え、ベゼルに50ピースのバゲットカットのダイヤモンドをセットした限定生産10本のモデルです。

ZENCLASP(TM)：ゼニスが特許を取得した新開発のフォールディングバックル

「クロノマスター スポーツ スケルトン」のステンレススチールモデルは、ゼニスが新たに特許を取得し、安定性と日常使いでの快適性を向上させたフォールディングバックル「ZENCLASP(TM)」を採用しています。ZENCLASP(TM)は、丸みを帯びた滑らかなラインが特長の人間工学に基づいた構造により、腕元に自然にフィットします。また、内蔵されたセーフティロックと微調整システムにより、装着時は安全にホールドされ、フィット感の細かな調整が可能です。

ZENCLASP(TM)

フォールディングクラスプは、ゼニススターをあしらったリフトアップ式のセーフティカバーでロックされています。スムーズで的確に操作できるよう、開閉システムはセラミック製のボール型パーツによって補強されています。これにより、バックルは正確にロックされ、年数を経ても内側のパーツに対し的確な位置を保つことができます。

使いやすさにこだわった微調整システムは、工具を使うことなく、時計を手首に装着した状態でブレスレットを調節できる機能です。調節のために時計を取り外す必要もありません。セカンダリーカバーを持ち上げることで、2.5 mmずつ、最大で10 mmまで伸ばすことが可能となり、一日の中のさまざまなシーンに合わせて腕元へのフィット感を調節することができます。

技術的な観点から見ると、このフォールディングクラスプは41個のパーツで構成され、メカニズムのロック機能と位置調節を行う10個のセラミックボールが含まれます。フォールディングクラスプの開発には、研究、エンジニアリング、最適化に1,800時間、計3年を要しました。各パーツの耐久性は、10年以上の使用に相当する累積60万回の開閉を含め、実環境での広範なテストによって検証されています。

ZENCLASP(TM)は今後、ゼニスの他のモデルおよびリファレンスへ順次導入される予定です。また、ZENCLASP(TM)はすべての「クロノマスター スポーツ」のブレスレットと完全な互換性を備え、ZENCLASP(TM)が付属していないモデルのブレスレットにも装着することができます。

クロノマスター スポーツ スケルトン

03.3130.3600/01.M3130 / エル・プリメロ 3600 SK 自動巻 / パワーリザーブ 約60時間 / ステンレススティール・ブラックセラミックベゼル / ケース径 41 mm / カラーサファイア文字盤 3色カンター / 10気圧防水 / ブラックラバーストラップ付属 / 2,147,200円（税込予価）

https://www.zenith-watches.com/ja_jp/product/chronomaster-sport-03-3130-3600-01-m3130

03.3131.3600/01.M3130 / エル・プリメロ 3600 SK 自動巻 / パワーリザーブ 約60時間 / ステンレススティール・グリーンセラミックベゼル / ケース径 41 mm / カラーサファイア文字盤 3色カンター / 10気圧防水 / グリーンラバーストラップ付属 / 2,147,200円（税込予価）

https://www.zenith-watches.com/ja_jp/product/chronomaster-sport-03-3131-3600-01-m3130

03.3130.3600/01.R951 / エル・プリメロ 3600 SK 自動巻 / パワーリザーブ 約60時間 / 18Kローズゴールド・ブラックセラミックベゼル / ケース径 41 mm / カラーサファイア文字盤 3色カンター / 10気圧防水 / ブラックラバーストラップ / 4,239,400円（税込予価）

https://www.zenith-watches.com/ja_jp/product/chronomaster-sport-18-3130-3600-01-r951

22.3130.3600/01.M3100 / エル・プリメロ 3600 SK 自動巻 / パワーリザーブ 約60時間 / 18Kローズゴールド / ケース径 41 mm / バゲットカットダイヤモンド 52ピース（VVS）約５カラット /カラーサファイア文字盤 / 3色カンター / 10気圧防水 / 14,927,000円（税込予価）/ 限定10本

https://www.zenith-watches.com/ja_jp/product/chronomaster-sport-22-3130-3600-01-m3100