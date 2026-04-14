【手に吸い付くフィット感のゴルフグリップ 】NO1-GRIPが、2026年4月10日（金）よりSMART GOLFと提携！！PREMIUM店舗へ導入開始！

株式会社NOWON

株式会社NOW ON（本社：東京都江東区、代表取締役：徳山隆）は、自社ブランド「NO1-GRIP（ナンバーワングリップ）」において、全国で191店舗インドアゴルフ練習場を展開するSMART GOLFとの提携を2026年4月10日（金）より開始したことをお知らせいたします。

本提携により、SMART GOLFのPREMIUM店舗に設置される貸しクラブへ「NO1-GRIP」を順次導入いたします。

これにより、来店されるすべてのゴルファーに対し、より高品質なグリップ性能を体験いただける環境を提供してまいります。

◼︎提携の背景

100万回のスイングを支える「唯一の接点」

インドアゴルフにおいて、シミュレーターの精度や環境の快適性は年々向上しています。

一方で、ゴルファーとクラブをつなぐ唯一の接点である「グリップ」は、スイングの再現性や安定性に大きく影響します。

NO1-GRIPは、独自のエラストマー素材と3次元構造により、滑りにくく手に吸い付くようなフィット感を実現。

今回の提携により、会員の皆様に「滑らない安心感」と「理想的なトルクコントロール」を提供し、インドア練習の質を“指先から”引き上げます。

NO1-GRIP 43series soft

◼︎貸しクラブへの「NO1-GRIP」PREMIUM店舗での導入内容

SMART GOLF PREMIUM店舗に設置されている無料貸しクラブのグリップを、「NO1-GRIP」へと差し替えます。

・対象：SMART GOLF PREMIUM店舗

白金台店、神泉店、西麻布店、南青山店、池尻大橋店、高輪台店、目黒店、不動前かむろ坂店、三田芝4丁目交番前店、江戸川橋店

・内容：貸しクラブへのNO1-GRIP装着

・特長：グローブ越しでも感じられる高い密着性とホールド感を、日常の練習で無料体験可能。

◼︎会員限定 優待販売について

店舗で体験したグリップをそのままご自身のクラブへ導入いただけるよう、SMART GOLF全会員を対象に「NO1-GRIP」の優待販売を実施いたします。

・対象

SMART GOLF 全会員 内容：「50series soft」「43series soft」など人気モデルを優待価格で提供。

・特典

10本以上の購入で「パターカバーホルダー＆グリーンフォーク」をプレゼント。

NO1-GRIP パターカバーホルダー＆グリーンフォーク

【詳細・ご購入方法】

優待価格の詳細や対象ラインナップ、ご購入の手続きについては、SMART GOLF公式LINEにてご案内しております。

SMART GOLF公式LINE▼

トーク画面のメニューより詳細をご確認ください。

https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40123zshlk&lp=Etyryz&liff_id=1657335811-pnvyjG7V(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40123zshlk&lp=Etyryz&liff_id=1657335811-pnvyjG7V)

◼︎About SMART GOLF◼︎

SMART GOLFは、1都3県を中心に約191店舗（2026年4月時点）を展開する、定額制・完全会員

制のインドアゴルフ練習場です。

24時間365日利用可能なプライベート空間で、最新シミュレーターを活用した効率的な練習をサポート。手ぶらで通える貸しクラブや、データに基づいたマンツーマンレッスンを提供し、ゴルファーの成長を支援しています。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com

◼︎About NO1-GRIP◼︎

～日本初、世界初。こだわったのはMADE in JAPANであること～

これまでにないものをつくるために。

理想のタッチ、フィール、フィット感を生みだすために。

私たちが譲れなかったこと。

それは、生産を国内で完結させることでした。

国内生産ならではの高い技術力。開発者と技術者で密に重ねられる議論。

NO1グリップの質感を、精密なものへと仕上げるために。

国内生産だからこそ、開発者と技術者の思いは結実する。

プロダクトを生みだすときに、必要なこと。

それは、生産に関わる者すべてが一つになること。そうすることではじめて、プロダクトの質の高さは伴います。

NO1グリップが求めたのは、手に吸い付くような高い密着度。

そのために、擁した開発期間は約2年間、強い信頼感とコミュニケーションスピードを基にして。

優秀な技術を持つ日本の工場と意見を重ね合い、想いを一つにして開発・修正を繰り返しました。

試行錯誤の末に素材として見出したのは、ゴムではなく高精度樹脂。

そして、表面の溝の仕上げを全て手作業で行う、など細部にまで思想を徹底しました。

▪️NO1-GRIP OFFICIAL SHOP▪️

自社工房でグリップ交換可能

https://www.nowon-no1grip.com/officialshop.html

NO1-GRIPの『グリップ交換専用工房』では、 NO1-GRIPの全グリップに加えて、オンラインショップ限定グリップ等も交換可能!！

サンプルグリップを実際に握っていただき、ご希望のグリップをお選びいただけます。

グリップ交換は、13本フルセットで1時間程度で交換が可能。

即日交換ご希望の方は、店内でお待ちいただけるスペースもご用意しております。

当店でグリップ購入をされた方は交換工賃は無料とさせていただきます。

（お持ち込みでの交換工賃：1本800円）

〈お問い合わせ先〉

株式会社NOWON

〒135-0051

東京都江東区枝川1-14-4

03-5665-2255

公式HP：https://www.nowon-no1grip.com/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/no1grip_official/

X：https://www.instagram.com/no1grip_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@no1grip_official

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCSSXEDdJbSoo1Z9Q7gpt2iQ

PR担当：金愛那

kimaena0105@gmail.com