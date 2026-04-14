関東三大七夕祭り「狭山市入間川七夕まつり」を音楽で応援。2026年７月４日（土）にチャリティーピアノコンサートを開催！

狭山市入間川七夕まつり実行委員会

【開催の背景】

関東三大七夕まつりの一つに数えられる「狭山市入間川七夕まつり」およびその中核を成す「納涼花火大会」は、市民の皆様はもとより、市外からも多くの観客が訪れる本市最大の観光イベントとして親しまれております。

しかしながら、昨今の社会情勢に伴う警備費用や設営資材の高騰、さらに安全対策の更なる強化が求められる中で、運営経費の増大が極めて深刻な課題となっております。今後も市民の皆様の期待に応え、何より「安全・安心」を最優先とした運営体制を維持・継承していくためには、従来の財源に加え、新たな財源の確保が不可欠な状況にあります。

この伝統ある祭りを次世代へ繋ぎ、より一層盛り上げることを目的として、本チャリティーピアノコンサートを開催いたします。

※本コンサートの収益は、安全な運営のための資金として狭山市入間川七夕まつり実行委員会へ寄付されます。

【開催概要】

イベント名： 狭山市入間川七夕まつりチャリティーピアノコンサート

開催日時： 2026年7月4日（土）

17時00分 開場

18時00分 開演

会場： 世田谷区烏山区民会館（〒157-0062 世田谷区南烏山6-2-19）

アクセス： 京王線「千歳烏山駅」より徒歩1分

入場料： 全席指定 5,500円（税込）

購入方法：イープラスより

https://eplus.jp/sf/detail/4500990001-P0030001

公式サイト：https://tanabata-charity.sayama-kanko.jp/

主催：狭山市観光協会（狭山市入間川七夕まつり実行委員会）

後援：狭山市 / 狭山商工会議所

【出演者】

○菊池 亮太

ピアニスト、作曲家・編曲家、YouTubeクリエイター。4歳からピアノを始め、国立音楽大学附属中学・高校を経て、日本大学芸術学部および大学院を修了。大学在学中よりアーティストサポートや楽曲提供を行い、これまでに多くのテレビ番組・映画音楽・アニメ音楽・ゲーム音楽を手がけ、2019年には2020東京オリンピックWeb CMの楽曲制作を担当し、注目を集めた。自身のYouTubeチャンネルでは、登録者数が85万人を超え、総再生回数は3億回以上に達している。2023年に投稿されたMay J.とのコラボ動画「ディズニー弾いてたら突然本物のディズニー歌手が登場して会場大パニック」は再生回数が2,000万回を突破し、YouTubeの芸能人部門で1位を獲得。国内外で高い人気を誇る。コンサート活動も精力的に行っており、2021年のサントリーホールでの単独公演や、2023年のイギリスツアーは全公演がSOLD OUT。さらに、「FUJI ROCK FESTIVAL」やドイツ開催のヨーロッパ最大級のアニメフェス「AnimagiC」、くるり主催「京都音楽博覧会」などの大型音楽フェスティバルにも多数出演し、幅広い音楽ファンを魅了している。これまで数々の国際音楽コンクールで入賞し、オーケストラのソリストとしても数多くの公演に出演している。2024年11月、日本では初となる一晩でガーシュウィンのコンチェルト作品全4曲を演奏するコンサートを開催。2025年には新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会にて「ヒナステラ:ピアノ協奏曲第1番」を演奏。今年2月にはXなどを含めたSNS総フォロワー数は100万人を突破。クラシック音楽で培った確かな技術を基盤に、優れた即興力と編曲技術であらゆるジャンルを自在に演奏するそのスタイルは、唯一無二のピアニストとして高く評価されている。NHK「クラシックTV」「SONGS」などのメディア出演や、月刊ショパン「菊池亮太のぶらり音楽さんぽ」連載など多方面で活躍し続けている。

■本件に関するお問い合わせ先

狭山市入間川七夕まつり実行委員会

電話番号：04-2954-3333