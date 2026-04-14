TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、ミルコのアクションフィギュアが再登場！！

株式会社海洋堂

蹴っ飛ばしぶっ飛ばすラビットヒーロー！

大人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、プロヒーローのビルボードチャートNo.5に駆けあがった武闘派の女性ヒーローがリボルテックに再登場です。

彼女の“個性”「兎」は、長い耳による聴力や強靭な脚力・跳躍力により「兎っぽいことは兎以上にできる」というもの。ソロでのヒーロー活動を行っており、超常解放戦線との戦いでは複数のハイエンド脳無を相手に戦い抜いてみせる活躍も。

リボルテックでは、鍛え上げられた肉体に、“個性”により兎の特徴をもったプロポーションバランス、そして特に逞しく引き締まった脚部や肩の筋肉質なラインにこだわりを込めて造形。塗装も健康的な褐色の肌に、こちらも兎の特徴を受け継いだ白い髪と赤い目を劇中イメージ通りに仕上げました。

脚力を活かした蹴り技を得意とする彼女のアクションを再現するために、脚部の可動範囲には特に幅広く、大きな足のつま先まで可動します。

長い後ろ髪は、左右に分割してジョイントにより可動。前髪もなびいた形状のものと交換が可能で、蹴りのアクションポーズで大きく横に流れる髪を演出することができます。

デフォルトの「微笑み顔」の他、快活な「笑顔」、ヒーローらしからぬ「たくらみ顔」や「にやり顔」など表情豊かな顔パーツが付属。凶暴な「怒り顔」はアクションに合わせて使い分けられる正面目線と右目線を用意しました。

喧嘩っ早く男勝りの性格も人気のポイントであるラビットヒーロー・ミルコを、リボルテックでお手元にどうぞ！

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「変顔」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック ミルコ（2026年再販）

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約140mm

●オプションパーツ

・オプション顔 x 5

・オプションハンド x 7

・前髪付替パーツ x 1

・ディスプレイスタンド×１

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・変顔 x 1

●原型制作：まおーじ

●希望小売価格 ：12,100円（税込）

●発売：2026年10月予定

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「変顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr123

●ホビーロビー東京

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