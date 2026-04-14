【総合型選抜・リスキリング】未経験から2日でアプリを創る！『生成AI×ゼロイチ起業ブートキャンプ』5月16日・17日勝どきで開催

一般社団法人子供教育創造機構

一般社団法人子供教育創造機構および株式会社共創機構は、プログラミング未経験でも生成AIを活用して自身の事業アイデアをアプリ化する実践型ワークショップ『生成AI×ゼロイチ起業ブートキャンプ 2Days』を、2026年5月16日（土）・17日（日）にキンダリーインターナショナル勝どき月島校舎にて開催いたします。

■ 開催の背景と目的

生成AI×ゼロイチ起業ブートキャンプ

「大学入試総合型選抜に向けて探究したいアイデアはあるが、検証アプリの開発スキルがない」「起業に関心はあるが何から始めればいいか分からない」といった課題を解決するため、本プログラムを企画いたしました。最新の生成AIツール（ReplitやGoogle AI Studio等）を活用することで、コードを1行も書くことなく、誰もが最速で「動くプロトタイプ」を開発できる時代が到来しています。

本ブートキャンプでは、いきなり開発を始めるのではなく、まずは参加者自身の原体験や強い違和感を徹底的に深掘りする「自己探究」からスタートします。

「誰の、どんな課題を、なぜ自分が解決するのか？」という熱量を土台にすることで、ブレない事業の種を見つけ出します。高校生や大学生のお子さんが自らのキャリア観を発見し、新しい挑戦に踏み出すきっかけとしても最適なプログラムです。

年齢や肩書きを越え、同じ「ゼロイチに挑む起業家」として社会人と学生がフラットに熱量をぶつけ合う環境を提供します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AjDOfQkL-0Y ]

■ 本ブートキャンプの3つの特徴

1. 世代を超えたフラットな共創

高校生・大学生の柔軟な発想と、社会人のリアルなビジネス視点が交差する場です。一人では決して思いつかない化学反応が生まれます。

2. 開発の壁を越える伴走サポート

AIへの的確な指示（プロンプト）のコツやエラー対処など、非エンジニアがつまずきやすいポイントを専門の講師が丁寧に壁打ち・サポートします。

3. 「動くアプリ」でフィードバックを獲得

紙の企画書ではなく、実際に触れる「動くプロトタイプ」を作成するため、顧客や仲間からユーザー目線での本音の感想を引き出し、最速で事業アイデアや高校生が総合型選抜に向けた仮説検証アプリの開発に磨き上げることができます。

アイデアの可視化

＊大学入試の新潮流 総合型選抜について

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IqaOWWISeBE ]

■ 開催概要

・名称：生成AI×ゼロイチ起業ブートキャンプ 2Days

・日程：

Day1：2026年5月16日(土) 15:30～18:30

【テーマ】自己探究を土台としたアイデア創出 / 生成AIを活用したブラッシュアップ

Day2：2026年5月17日(日) 10:00～17:00（ランチ休憩あり）

【テーマ】事業アイデアを検証するプロトタイプアプリの制作 / 成果発表

・会場：キンダリーインターナショナル 勝どき月島校舎

・定員：先着12名

・参加費（税別）：高校生 12,000円 / 大学生 16,000円 / 社会人 32,000円 / キャリア探究塾受講者 9,000円

・持ち物：ノートPC（レンタル可能）

・詳細・お申し込み：https://welearn.design/ai

※WEB申し込み先着5名様限定で、講師による「個別キャリア＆事業相談（45分）」の無料チケット特典をご用意しています。

■ 講師プロフィール

森 博樹（事業アイデア支援）

文部科学省 アントレプレナーシップ推進大使。

一般社団法人子供教育創造機構 代表理事。

次世代リーダーを育成する「キンダリーインターナショナル」を創設。自身の新規事業開発やキャリア支援の深い知見に加え、生成AIを駆使したアプリ開発の実践経験も豊富。参加者一人ひとりの強みと熱量を引き出し、アイデアが形になるまで伴走します。

伴地 慶介（生成AI活用・開発支援）

JoATech 代表。システムエンジニア・AI活用アドバイザー。

大手ITシステム会社を経て独立し、アプリ開発・AI活用支援に加え、ICT教育事業を展開。高等学校の「情報」科目の教員や学校DXコーディネーターとしても活動し、未経験者がつまずきやすいポイントを丁寧にサポートします。

森 博樹（事業アイデア支援）伴地 慶介（生成AI活用・開発支援）一般社団法人子供教育創造機構

「自ら問いを立て、自ら行動し、自ら変化を起こす」お子さんの育成を目指し、学童保育型アントレプレナーシップ育成スクール「キンダリーインターナショナル」を運営。

高校生向けとして大学受験 総合型選抜専門 キャリア探究塾の展開や、全国の自治体・学校と連携した教育プログラムの開発を通じて、次世代を担う「圧倒的な主体性」を持つ人材育成に貢献しています。



名称：一般社団法人子供教育創造機構 https://kindery.net/

代表理事：森博樹

所在地：〒104-0054 東京都中央区勝どき３丁目３－１９ 勝どきグリーンランドビル2F

設立：2012年10月

主な事業内容：

(1) 幼児・学童等を対象とした教育事業

(2)起業家教育（アントレプレナーシップ教育）

(3) 保育事業



▇ カリキュラム開発協力｜株式会社共創機構 https://co-creation.dev/