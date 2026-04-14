【シーホース三河】5月2日(土)大成工務協力「交通安全教室」開催。親子25組を試合観戦＆オリジナルグッズ付きでご招待！
シーホース三河株式会社
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJTAiRfejoVIRk3mSvX8fjVqWJtBlkErNmPvYJVRphZXzTGQ/viewform
大成工務株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
5月2日(土)越谷アルファーズ戦の試合前、コーポレートパートナー・大成工務株式会社様の協力で交通安全教室を実施します。
交通安全について楽しく学びましょう！
また、参加者には当日の試合観戦チケット(親子2名1組)、シーホース三河オリジナルグッズをプレゼントします。
皆さまの応募お待ちしてます！
試合が中止となった場合は本イベントも中止します。
日時・場所
5/2(土)越谷アルファーズ戦 ＠スカイホール豊田
12:45～ 集合
13:00～ 交通安全教室 スタート
15:05～ 試合開始
※詳細は後日、当選者のみにご案内します。
募集人数
親子25組
応募資格
小学生以下
応募フォーム交通安全教室申込はこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJTAiRfejoVIRk3mSvX8fjVqWJtBlkErNmPvYJVRphZXzTGQ/viewform
締切
4月15日(水) 23:59
当選発表
4月16日(木）
※申込多数の場合は抽選とし、結果は当選者のみに発送します。
講師
豊田警察署交通課
試合情報
5月2日(土)越谷アルファーズ戦
試合開始時間 15:05～
大成工務株式会社
所在地：愛知県名古屋市中区新栄1丁目49番28号
代表取締役社長：渡邉 大祐