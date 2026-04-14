【シーホース三河】5月2日(土)大成工務協力「交通安全教室」開催。親子25組を試合観戦＆オリジナルグッズ付きでご招待！

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シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


5月2日(土)越谷アルファーズ戦の試合前、コーポレートパートナー・大成工務株式会社様の協力で交通安全教室を実施します。


交通安全について楽しく学びましょう！


また、参加者には当日の試合観戦チケット(親子2名1組)、シーホース三河オリジナルグッズをプレゼントします。


皆さまの応募お待ちしてます！


試合が中止となった場合は本イベントも中止します。


日時・場所

5/2(土)越谷アルファーズ戦 ＠スカイホール豊田


12:45～ 集合


13:00～ 交通安全教室　スタート


15:05～ 試合開始


※詳細は後日、当選者のみにご案内します。


募集人数

親子25組


応募資格

小学生以下


応募フォーム

交通安全教室申込はこちらから :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJTAiRfejoVIRk3mSvX8fjVqWJtBlkErNmPvYJVRphZXzTGQ/viewform

締切

4月15日(水) 23:59


当選発表

4月16日(木）


※申込多数の場合は抽選とし、結果は当選者のみに発送します。


講師

豊田警察署交通課


試合情報

5月2日(土)越谷アルファーズ戦


試合開始時間 15:05～



大成工務株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区新栄1丁目49番28号


代表取締役社長：渡邉 大祐