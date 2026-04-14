エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2026年4月14日（火）～2026年5月12日（火）までの期間に、対象製品を購入しMSIメンバーセンターで製品を登録すると、 Steam(R) 版『PRAGMATA(TM)』ゲームコード通常版 をプレゼントするキャンペーンを実施致します。

【キャンペーン概要】

本キャンペーン期間中に対象製品を購入しMSIメンバーセンターで製品を登録すると、 Steam(R) 版『PRAGMATA(TM)』ゲームコード通常版 をプレゼント致します。(数量限定)。

【対象期間】

- キャンペーン開始日：2026/4/14 午後10時00分

- キャンペーン終了日：2026/5/12 午後11時59分

- クーポン引換終了日：2026/6/9 午後11時59分

【キャンペーン応募方法】

1．本キャンペーン対象の製品を購入。

2．MSIメンバーセンターにてアカウントを作成しログイン後、購入した製品を登録。

3．MSIメンバーセンターのキャンペーン応募ページから応募。

■『PRAGMATA(TM)』バンドルキャンペーン

URL： https://jp.msi.com/Promotion/ultimate-upgrade

■MSIメンバーセンター

URL：https://register.msi.com/home/login

【注意事項】

・応募はMSIメンバーセンターアカウントごとに１回までとなります。

・在庫が無くなり次第終了となります。

・『PRAGMATA(TM)』は応募順に順次メールで送付します。

・『PRAGMATA(TM)』サービス開始日より前にゲームコードが届いた場合でも

ゲームコードはサービス開始日より使用可能です。

・応募内容の審査には14営業日ほどかかる場合があります。

【対象製品】

GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 (デスクトップ、ノートPC、GPU)

※ただし、中古品、リファービッシュ品（再調整品）は対象外となります。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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