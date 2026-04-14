Thinkingsの「sonar ATS by HRMOS」が、「レバテックルーキースカウトサービス」とのAPI連携を開始

Thinkings株式会社

Thinkings株式会社（シンキングス、本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧澤 暁）は、提供する採用管理システム「sonar ATS by HRMOS(https://hr.sonar-ats.jp/0414_rookie.levtech)（以下、sonar ATS）」が、レバテック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：泉澤 匡寛）が提供するITエンジニアを目指す学生向けの就職支援サービス「レバテックルーキースカウトサービス」とのAPI連携を開始したことをお知らせします。

これにより、「レバテックルーキースカウトサービス」からの候補者情報を「sonar ATS」上でリアルタイムに確認・管理できるようになります。

「レバテックルーキー」について

「レバテックルーキー」とは、ITエンジニアを目指す学生向けの就職支援サービスです。ITエンジニア創出の原点となり、企業と学生の未来を切り拓くことをミッションに、20年以上培ってきたノウハウやデータベースを基に、世の中に多くのIT人材を輩出していくことを目的としています。

「レバテックルーキー」サービス紹介サイト https://rookie.levtech.jp/

API連携の背景

経済産業省が2019年3月に公表した「IT人材需給に関する調査※」では、2030年に最大で78.7万人のIT人材が不足することが示唆されています。

「sonar ATS」ユーザーの中にも、ITエンジニア志望の学生を採用したい企業様が多くいらっしゃいます。こうした背景から、「レバテックルーキースカウトサービス」との連携により、ITエンジニアを目指す学生の採用支援をさらに強化できると考え、今回のAPI連携に至りました。

本連携により、「レバテックルーキー」が持つITエンジニア志望学生のプラットフォームと、「sonar ATS」の強みである採用DXによる業務効率化を組み合わせることで、難易度が高まるエンジニア採用をより多様な形で支援することが可能になると考えています。

※経済産業省「IT人材需給に関する調査ー調査報告書(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf)」第3章 IT 人材に関する需給調査

連携の概要

「sonar ATS」と「レバテックルーキースカウトサービス」のAPI連携は、「sonar ATS Developers」にて公開した求人媒体向けAPIを利用したシステム連携です。「レバテックルーキースカウトサービス」からの応募やスカウト承諾後、応募者情報が自動的にsonar ATSに連携されます。

これにより、選考プロセスをよりスピーディーに進めることができ、採用担当者・候補者双方にとって利便性が向上します。また、手動作業に伴うミスによる機会損失も防ぐことができます。

【採用担当者側のメリット】

・「レバテックルーキースカウトサービス」から応募があった応募者情報がシームレスにsonar ATSに登録される

・上記により、業務工数を削減し、選考をスピーディーに進めることができる

【応募者側のメリット】

・企業とのやり取りおよび選考をスピーディーに進めることができる

「sonar ATS by HRMOS(https://sonar-ats.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=20260414_rookie.levtech&utm_campaign=press_release-20260414_rookie.levtech)」 について

「sonar ATS by HRMOS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化やリアルタイムなデータ分析による効率的な選考を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。社内のポジションと人材要件の管理機能（sonar Connecter）を備え、求人媒体や適性検査など50以上のHRサービスと連携可能な採用管理システムとして採用担当者を支援しています。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、文部科学省、LINEヤフー株式会社など、累計2,400を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/0414_rookie.levtech

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=XZuuV7_B_fM

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる

グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。

会社名 ： Thinkings株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 瀧澤 暁

設立 ： 2020年1月

所在地 ： 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル5階

URL ： https://www.thinkings.co.jp

事業内容： HR Tech事業（「sonar ATS by HRMOS」の企画・開発・運営・販売など）