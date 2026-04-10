広島生まれの「ぷよぷよ」とのコラボレーションが実現／ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド（所在地：広島市中区上幟町7-14、総支配人：鶴本 泰昭、以下「当ホテル」）は、2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）の期間、広島生まれの「ぷよぷよ」とのコラボレーション企画を開催いたします。発売以来、アクションパズルゲームとして長年にわたり幅広い世代に愛されてきた「ぷよぷよ」が今年35周年を迎えます。当ホテルでは、株式会社セガ監修のもと、「ぷよぷよ」コラボルームにご宿泊いただける、オリジナルノベルティグッズ付き宿泊プランを販売いたします。

「ぷよぷよ」コラボルーム イメージ「ぷよぷよ」コラボルーム

1日1室限定の「ぷよぷよ」コラボルームが登場。客室へ一歩入ると、人気キャラクターのアルルとカーバンクルがお出迎え。他にも35周年を祝うキャラクターたちが勢揃いしたタペストリーや歴代の「ぷよぷよ」がデザインされたフットスローが、皆さまを「ぷよぷよ」の世界へ誘います。ここでしか手に入らない、ご宿泊者限定のオリジナルノベルティもご用意。「ぷよぷよ」の世界観に浸る特別なひとときをお過ごしください。

「ぷよぷよ」コラボレーション宿泊プラン 概要

販売開始：2026年4月10日（金）～

宿泊期間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）

客 室：デラックスツイン（36.7平方メートル ）

予 約：http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_thehiroshima&plan_groupcd=PUYOB&form=jp(http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_thehiroshima&plan_groupcd=PUYOB&form=jp)

客室 イメージ

料 金：1室2名様利用時 1名料金 14,080円（朝食付）～

1室3名様利用時 1名料金 12,800円（朝食付）～

※料金には消費税・サービス料が含まれます。

※料金はお日にちによって変動いたします。

※別途現地にて、広島県宿泊税を申し受けます。

内 容：プランには以下のノベルティが含まれます。

１.キャンバスポーチ

２.ミニハンカチ

３.A5サイズ クリアファイル

４.フォトカード（全3種）

５.アクリルスタンド

詳 細：https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/news/p91vzz8f3z/

またホテル1Fレストラン「ザ リバーサイドカフェ」ではコラボルームの実施に合わせ、2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）の期間限定のコラボドリンクを販売いたします。詳細は、2026年4月下旬配信のリリースにて紹介いたしますので、ご期待ください。

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」は広島県で生まれ、 発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさを皆さまにお届けします。

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイドについて

広島駅南口から徒歩約8分、京橋川のリバーサイドに佇むホテル。水の街・広島らしく、水面に映る広島の街や四季の移ろいをテーマにデザインされた館内。客室は、タイプも様々にご用意し、多様なお客様のニーズに対応しています。1F レストラン「ザ リバーサイドカフェ」はテラスを設けた開放的な空間で、広島県産の食材を取り入れた朝食やランチをお楽しみいただけます。

所在地：広島市中区上幟町7-14

客室数：127室

アクセス：JR「広島」駅（南口） 徒歩約8分

URL：

https://www.royalparkhotels.co.jp/the/hiroshimars/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。