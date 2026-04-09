「ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス」新発売！ 部屋干しの生乾き臭対策に新習慣。干すときにシュッ！で生乾き臭ゼロへ。

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、エアケアブランド『ファブリーズ』から、部屋干し時の生乾き臭対策に着目した布用消臭スプレー「ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス おひさまの香り」を、2026年4月下旬より全国で発売いたします。

部屋干しの増加と、生乾き臭の悩みに着目

近年、働く女性や共働き世帯の増加により、部屋干しをする人は増えています。一方で、Ｐ＆Ｇの調査では、部屋干しをする人の約8割が生乾き臭に悩んでいることが分かりました。厚手の衣類が乾きにくい浴室乾燥や、湿度が高く乾きにくいリビング干しなど、様々な部屋干し環境で生乾き臭が発生することがあります。特に梅雨の時期には、「洗濯物が乾きにくく、生乾き臭が気になる」といった悩みが多く聞かれます。

今回発売する「ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス」は、部屋干し時に洗濯物へスプレーするという新しい使い方を提案。干すときにシュッとするだけで生乾き臭を消臭*¹し、快適な部屋干し習慣をサポートします。

新登場「ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス」の3つのポイント

【ポイント１. 干すときシュ！ニオイが気になる部分に直接スプレー】

部屋干しの際、フードの襟元や脇部分など乾きにくくニオイが発生しやすい箇所に、直接・部分的にスプレーすることができます。洗濯物を部屋干しする時にシュッとひと吹きするだけで、生乾き臭を消臭*¹します。

【ポイント２. 直接スプレーだから、しっかり除菌*²】

一般的な洗濯洗剤では洗濯時に除菌成分が水で希釈されますが、「ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス」は、衣類に直接スプレーすることが可能です。そのため、洗濯洗剤と比べて約10倍の濃度*³で衣類の菌に直接働きかけることができます。

【ポイント３. 部屋干しだけでなく、ニオイが気になる寝具や靴など幅広い布製品にも】

部屋干し時の洗濯物はもちろん、寝具や靴など、ニオイが気になる様々な布製品にも使用できます。日常の様々なシーンで手軽に消臭・除菌*²ケアが可能です。

*¹ 洗濯後の全てのニオイを消臭するわけではありません。

*² 特定の菌・条件下で実験。全ての菌に同様に効果が得られるものではありません。

*³ 当社洗剤比。洗剤と異なり除菌成分が希釈化されないためであり、除菌効果が洗濯の10倍になるわけではありません。また、洗濯のような洗浄効果はありません。使用状況により異なります。

ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス おひさまの香り 本体ファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス おひさまの香り つめかえファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス おひさまの香り つめかえ特大サイズファブリーズ 消臭＋除菌プレミアム 部屋干しプラス おひさまの香り つめかえ超特大サイズ

【製品概要】

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/ )

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL: 0120-118-226

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