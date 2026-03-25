「3日に1回、髪と頭皮をリブート。」落ち切らない“スタイリング剤の蓄積”に着目した新発想の炭酸シャンプーを発売

株式会社MTG

きちんとシャンプーをしているのに、泡立ちの悪さや髪の重さ、頭皮のベタつき、スタイリングのしにくさを感じることはありませんか。

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の炭酸×成分の土台スキンケアブランド『MEGLY（メグリー）』は、炭酸の力で肌の土台を整えるというブランド思想をヘアケアへ拡張。落ち切らない“スタイリング剤の蓄積”に着目し、3日に1回、髪と頭皮をリブートする新発想の炭酸シャンプーを発売いたします。

■進化するヘアスタイリング文化。増える“スタイリング剤の蓄積”

近年、ヘアスタイリングの文化は、「ヘアオイル」「ヘアバーム」の台頭により大きく変化しています。その結果、毎日のシャンプーだけでは汚れが落ち切らず、髪や頭皮に少しずつ蓄積し、シャンプーの泡立ちの悪さや、髪の重さや頭皮のベタつき、スタイリングのしにくさなどの違和感につながっており、課題として顕在化してきています。

「3日に1回、髪と頭皮をリブート。」新しいヘアケア習慣に。

1. 「炭酸×アミノ酸系洗浄成分*¹」の濃密泡で蓄積汚れをリセット

炭酸濃密泡が髪や頭皮とスタイリング剤の“間”に入り込み、蓄積した汚れを浮かせて落とします。アミノ酸系洗浄成分*¹がやさしく洗い流し、すっきりとした洗い上がりへ導きます。

＊1ココイルグルタミン酸TEA、ココイルアラニンTEA（洗浄成分）

2. 3種のケラチン*²｜ハリ・コシを与えスタイリングしやすい髪へ

カシミヤ由来を含む3種のケラチン*²を配合。髪を補修し、ハリ・コシのあるなめらかな髪へ。スタイリングしやすい髪の土台を整えます。

＊2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（羊毛）（すべてハリ・コシ成分）

3. ダイズペプチド*³×海藻エキス*⁴｜頭皮を整える

ダイズ由来ペプチドに加え、コトジツノマタやミツイシコンブなどの海藻エキスを配合。頭皮にうるおいを与え、健やかな頭皮環境へ整えます。

＊3 整肌成分 ＊4 コトジツノマタ／ミツイシコンブ／ヒトエグサ葉状体エキス、スサビノリエキス（保湿成分）

■香りは爽やかで清涼感のある「ハーバルオレンジの香り」

■商品概要

●商品名：MEGLY SCALP CLEAR FOAM SHAMPOO／メグリー スカルプクリアフォームシャンプー

●内容量：320ml／本

●先行発売日：2026年4月8日（水）

イセタンビューティーアポセカリー MEGLY POPUP SHOP

●発売日：2026年4月15日（水）

●価格：2,880円（税込）

●販売チャネル：MEGLY公式オンラインストア

下記チャネルは、随時販売開始

全国の美容サロン、エステサロン（MEGLY取り扱い店）、MTG公式オンラインショップ、Amazon、楽天 など

●全成分

水、ココイルグルタミン酸TEA、LPG、BG、ラウリルベタイン、ココイルアラニンTEA、コカミドメチルMEA、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ベタイン、ポリクオタニウム-10、二酸化炭素、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、加水分解ケラチン（羊毛）、コトジツノマタ／ミツイシコンブ／ヒトエグサ葉状体エキス、スサビノリエキス、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、ポリクオタニウム-50、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCｌ、カミツレ花エキス、ジパルミトイルグリセロホスホコリン、ジセチルジペプチド-9、コレステロール、パルミチン酸、ホルモイルグルタミン酸ジステアリルPEG-18、加水分解ポリγ-グルタミン酸K、カルノシン、炭酸水素Na、ダイズペプチド、エタノール、メントール、香料、フェノキシエタノール、メチルパラベン

■MEGLYとは

顔がぱっとしない朝も、崩れそうな夜も。

MEGLYは、毎日変化する肌に寄り添う

炭酸×成分の土台スキンケアです。

デバイス専用化粧水を全6種類、LITEシリーズ1種類をラインナップ。

■MEGLY公式オンラインストア：https://megly-jp.com/