GLAY 宇都宮を皮切りに全国ホールツアー開幕！そして秋から始まる全国11箇所22公演のアリーナツアーを開催決定！

有限会社ラバーソウル

2025年6月8日に30周年アニバーサリーイヤーのフィナーレを京セラドーム大阪で終えたGLAYは、メンバー個々での活動はあったもののバンドとしては半年間の休養期間に入った。

そして2026年1月27日にKアリーナ横浜で開催された『LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE』にて再始動、全国15箇所16公演の全国ホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY- complete BEST”』をスタートさせ、本日初日にあたる宇都宮市文化会館でのコンサートを大盛況のもと終了した。

2023年以来3年ぶりのホールツアーということもあり、チケットは争奪戦で開催前からファンの間で話題となっていた。

セットリストの随所に未発表の新曲を披露した、GLAYらしい挑戦的な演目ではあったが、その他の新旧楽曲との構成で会場は大いに盛り上がった。

そして、本編中のTERUのMCにて秋から来年にかけて開催される、全国アリーナツアー『GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFIRE”』が発表された。

先述のホールツアーのチケットの獲得に関するファンの気持ちを汲み取り、例年の発表時期よりも早いこの告知は、全国11箇所22公演という大型アリーナツアーということもあり、30周年を越えてさらに加速するGLAYにぜひ期待して欲しい。

2026年のGLAYは、ローソンとのコラボライブ、全国ホールツアー、10年前の約束のヴェネツィア公演、幕張メッセで行われるファンクラブ30周年記念ライブ、そして全国アリーナツアーと加減なしのリブートとなる。

★GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFIRE” ツアースケジュール

2026年

11/7(土) 大阪城ホール

11/8(日) 大阪城ホール

11/21(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11/22(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11/28(土) 東京・有明アリーナ

11/29(日) 東京・有明アリーナ

12/5(土) 新潟・朱鷺メッセ

12/12(土) 北海道・北海きたえーる

12/13(日) 北海道・北海きたえーる

12/19(土) マリンメッセ福岡 A館

12/20(日) マリンメッセ福岡 A館

2027年

1/16(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

1/17(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

1/30(土) 広島グリーンアリーナ

1/31(日) 広島グリーンアリーナ

2/6(土) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2/7(日) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2/11(木・祝) 北海道・函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)

2/13(土) 北海道・函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)

2/14(日) 北海道・函館サーモン・まるなまアリーナ(函館アリーナ)

2/20(土) 神奈川・横浜アリーナ

2/21(日) 神奈川・横浜アリーナ

★GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFIRE” 特設サイト

https://www.glay.co.jp/feature/arenatour2026_27