弁護士向けAI訴訟支援SaaS「AILEX」、事件ZIPインポート機能をWord・Excel等16形式に拡張 ～PDFだけでなく事件フォルダ一式をそのまま取り込み可能に～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343596/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、小規模法律事務所向けAI訴訟支援SaaS「AILEX」（エーアイレックス）において、ZIPファイルによる事件一括インポート機能の対応ファイル形式を、従来のPDFのみから Word・Excel・画像等16形式に拡張したことをお知らせいたします。
■ 開発の背景
弁護士の事件フォルダには、訴状（PDF）、準備書面（Word）、損害額計算書（Excel）、依頼者から受領した写真（画像）など、多様なファイル形式が混在しています。AILEXではZIPファイルをアップロードするだけで事件情報のAI自動抽出・文書一括登録が完了する「ZIPインポート機能」を提供してきましたが、従来はPDFファイルのみが登録対象であり、それ以外のファイルはインポート時に読み飛ばされていました。
実際の事件フォルダではPDF以外のファイルが半数以上を占めるケースも珍しくなく、ユーザーである弁護士から「WordやExcelが読み込まれない」というフィードバックをいただいておりました。
2026年5月21日のmints（民事裁判書類電子提出システム）義務化を控え、紙の書類をデジタル管理へ移行する弁護士が急増する中、事件フォルダをそのままの状態で取り込めることの重要性はこれまで以上に高まっています。
■ アップデートの概要
ZIPインポート機能が対応するファイル形式を、以下の16形式に拡張しました。
文書ファイル：PDF、Word（.docx / .doc）、Excel（.xlsx / .xls）、PowerPoint（.pptx / .ppt）、テキスト（.txt）、CSV、RTF、ODT
画像ファイル：PNG、JPEG、GIF、TIFF、BMP
これにより、事件フォルダをそのままZIP圧縮してアップロードするだけで、含まれるすべてのファイルが漏れなく事件文書として登録されます。
■ 主な改善ポイント
（1）全16形式の文書一括登録
ZIPインポート時に、PDF以外のWord・Excel・画像等のファイルも自動的にdocumentsテーブルに登録されます。従来はPDFの3件しか登録されなかった8ファイル入りのZIPが、8件すべてインポートされるようになります。
（2）Word・Excelのテキスト自動抽出
Word（.docx）およびExcel（.xlsx）ファイルについては、アップロードと同時にテキストの自動抽出が行われます。Wordの場合は文書内のテキスト全文、Excelの場合はSheet1のセルデータが行単位で読み取られ、データベースに保存されます。これにより、PDFと同様にAI要約・AI年表作成・AI QA・ファクトチェック・クロス分析といったAI分析機能の対象となります。
（3）書面種別の自動判定
ファイル名およびテキスト内容から、書面の種別（訴状、準備書面、証拠説明書、損害額計算書など）をAIが自動判定します。判定結果はドロップダウンからいつでも変更可能です。
（4）既存事件への追加インポートも対応
新規事件の作成時だけでなく、既存の事件にZIPで文書を追加する機能も同様に全16形式に対応しています。
■ 想定される活用シーン
事件の引継ぎ・移管時に、前任弁護士から受け取った事件フォルダ一式をそのままZIP圧縮してアップロードすることで、PDF・Word・Excelが混在していても全文書が一括登録されます。
債務整理案件では、通帳コピー（PDF）、家計収支表（Excel）、ヒアリングメモ（Word）、給与明細（画像）といった多様な形式のファイルが一度に登録でき、それぞれの書面種別も自動判定されます。
