¶¦ÁÏ·¿M&A¤ÎMOON-X¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯¤â²÷µó¡ª¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡¢¥±¥é¥Ã¥¿¡¢Ç°í¤¬¹ñÆâ¼çÍ×¥¢¥ï¡¼¥É¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¿Í¤ÎÈ¯¼ÍÂæ¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¶¦ÁÏ·¿M&A¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡Ê°Ê²¼¡§ÂÀÍÛ¡Ë¡¢¥±¥é¥Ã¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¥±¥é¥Ã¥¿¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í¡Ê°Ê²¼¡§Ç°í¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¡¹¤Î¹ñÆâ¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÂÀÍÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®¡×¤¬¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake Award 2025¡×¤ÎRepeat Growth¾Þ¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³¡Ë¤È¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¾Þ¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤òÃ£À®¡£¥Ù¥Ó¡¼¡õ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¤Î¡Ö¥±¥é¥Ã¥¿¡×¤ÏÆ±Amazon¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡Ö¥Ù¥Ó¡¼ÉôÌç¡×¤ò4Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·¶È³¦½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢NewsPicks¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖWE CHANGE AWARDS 2026¡×´ë¶ÈÉôÌç¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ°í¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡MOON-X¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Íºà¤ÈEC¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶¦ÁÏ·¿M&A¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²è¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¡¢ECÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤È¤â¤ËÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿À®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£MOON-X¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤äË¤«¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2632/129967/129967_web_1.png
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢»°³Ñ³Ê»Ò¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÂÎ°µÊ¬»¶¤È´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê10Ç¯ÂÑµ×Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢Îß·×100Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ Makuake Award 2025¡ÖRepeat Growth¾Þ¡×
¡ÖMakuake¡×Æâ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊ£¿ô²ó¼Â»Ü¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¼Â¹Ô¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÇ¯´Ö¤Ç10·ï¡Ê11·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¿²¶ñ´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤äÉÛÃÄ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥í¡¼¡¦¿¬Ëí¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òMakuakeµ¯ÅÀ¤ËÈÎÇä¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖBest Of Repeat Growth¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ËÂ³¤¯¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ Amazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡×¡Ê2Ç¯Ï¢Â³¡Ë¡¦¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¾Þ¡×¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
¡ÖAmazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤äÇä¾å¡¢Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÅÙ¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢Á´8ÉôÌç¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡Ê¿²¶ñÉôÌç¡Ë¡§39ÉôÌç¤ËºÙÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿Ãæ¤«¤éÆÃ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£2024Ç¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¾Þ¡§¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡¦¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¦Amazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALEÅù¤Î¥»¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÉÊÂ·¤¨¡¦Çä¾å¤Î´ÑÅÀ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£
¢£ ¥±¥é¥Ã¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ökerätä¡Ê¥±¥é¥Ã¥¿¡Ë¡×
¼«¿È¤âÆó»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë²¼Â¼¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥±¥é¥Ã¥¿¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿®½£È¯¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ´¤ì¤è¤ê¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤ÎÇº¤ßÅù¡¢¥±¥¢¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä¤â³ÈÂçÃæ¡£Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÔÀ¯¤äNPOË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¡Ö¥±¥é¥Ã¥¿¤Ï¤°¤¯¤ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥±¥é¤Ï¤°¡Ë¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ Amazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025 ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡Ö¥Ù¥Ó¡¼ÉôÌç¡×¡Ê4Ç¯Ï¢Â³¡Ë
Amazon.co.jp¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¡×¡Ê¥Ù¥Ó¡¼ÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£ËÜ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾Þ¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥±¥é¥Ã¥¿¤¬½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤äÇä¾å¡¢Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÅÙ¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤ÇÁí¹çÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢ NewsPicks¼çºÅ¡ÖWE CHANGE AWARDS 2026¡×´ë¶ÈÉôÌç¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥¶¥Ù¡¼¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNewsPicks¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖWE CHANGE AWARDS 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢½÷À³èÌö¤äDEI¡Ê¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ä·Ð±Ä¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë½÷À³èÌö¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÇÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í/´ë¶È¡×¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥é¥Ã¥¿¤Ï¡¢¼Ò°÷¿ôÌó40Ì¾¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤¬½÷À¡¢½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤Ï6³ä°Ê¾å¡¢¸©³°¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤¬¼Ò°÷¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÈ¿¥²þ³×¤È¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖÃÏÊýÈ¯¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í
¡ÖÇ¤¬¹¬¤»¡¢»ä¤â¹¬¤»¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯µ¡Ç½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿Ç¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¡ÖÇ¤Î¤¿¤á¡×¤ò°íÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤¹Êý¡¹¤ÎÀ¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡¡¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥¹¥×¡¼¥ó¡×
2025Ç¯7·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤¬¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¼çºÅ¤Î2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿³ºº°Ñ°÷96Ì¾¤¬Áª¤Ö¡Ö»ä¤ÎÁª¤ó¤À°ìÉÊ 2025¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥Á¤ä´ÌµÍ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯À¶·é¤Ë¤«¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¥Õ¡¼¥É¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Éý1.95mm¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢ÀèÃ¼·Á¾õ¡¦20cm¤Î¥í¥ó¥°&¥¹¥ê¥à¤ÊÊÁ¡¦¥·¡¼¥à¥ì¥¹°ìÂÎÀ®·Á¡¦°®¤ê¤ä¤¹¤¤Âü·¿¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö¤«¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤°¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ1,800±ß¡¡URL¡§https://www.necoichi.co.jp/shop/products/4580471863428
¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÑ¶ËÊç½¸Ãæ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¡¡MOON-X¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÁÏ·¿M&A¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÈôÌö¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖEC¥â¡¼¥ë¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¡×¡Ö·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÁªÂò¤È½¸Ãæ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢º£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¦ÁÏ·¿M&A¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤´ÁêÃÌ¡¦¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¦ÁÏ·¿M&A¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.moon-x.com/ma
MOON-X¥°¥ë¡¼¥×¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º10F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¡ü¥±¥é¥Ã¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§¥±¥é¥Ã¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§²¼Â¼Í´µ®»Ò¡¡
ÀßÎ©¡§2016Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¹µÖÌîÂ¼1031-1 º´ÀîµÞÊØ¾¾ËÜ±Ä¶È½ê5F¡¡
URL¡§¡¡https://kerata.co.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://kerata-ec.com/
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÇ°í
ÀßÎ©¡§ 2008Ç¯1·î
ÂåÉ½¡§ ÀîÅè Îâ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇäÅù
URL¡§ https://www.necoichi.co.jp/
Ç°íInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.instagram.com/necoichicojp/
¡üMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¼ÒÌ¾¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥à¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL¡§https://www.moon-x.com/company/
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
MOON-X ¹Êó¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
press@moon-x.com
¡¡
