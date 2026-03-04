Nintendo Switch ソフト『マジカルクラフト　猫と魔法のドレス』 初のダウンロード版セール開催

〜『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』とのXコラボキャンペーンも実施〜

イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Nintendo Switch™ソフト『マジカルクラフト　猫と魔法のドレス』（以下「本作」）につきまして、初のダウンロード版セールを本日３月４日より開始しましたのでお知らせします。

また、同日よりフリュー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁）が発売するNintendo Switchソフト『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』とのXコラボレーションキャンペーンを実施しますので、あわせてお知らせします。







■初のダウンロード版セール開催

本作は美しい街並みと自然に囲まれた村「フルーヌ」で、ドレス作りと着せ替えをテーマにした生活を楽しむ、生活シミュレーションゲームです。

プレイヤーはドレス職人の主人公・リリアとなり、村人からの依頼に応えながら“伝説のドレスメーカー”を目指します。水彩画タッチで描かれた優しく温かい世界観の中で、心癒されるひとときをお楽しみいただけます。

本日より、本作のダウンロード版の初セールを開始しました。ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにてダウンロード版が25%OFFでご購入いただけます。

この機会にご自宅でお気に入りのドレスづくりをご体験ください。

・セール期間：2026年3月4日〜2026年3月30日まで

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088190

■『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』とのXコラボキャンペーン

本日より3月30日までの期間、ファッションをテーマとした両タイトルによるXコラボキャンペーンを実施いたします。







＜フォロー＆リポストキャンペーン＞

両公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストいただいた方の中から抽選でQUOカード（500円分）をプレゼントいたします。リポスト数に応じて当選人数が増加する仕組みとなっておりますので、是非ご参加ください。

▲董璽淌蟾謄ャンペーン

『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式Xにて出題されるテーマに沿った衣装を投稿いただいた方の中から、抽選で両タイトルのパッケージ版2本セットをプレゼントいたします。

詳細はマジカルクラフト公式noteをご確認ください。

https://note.com/magicalcraft_/n/nb6c294c4f52b

【公式X】

『マジカルクラフト　猫と魔法のドレス』：https://x.com/MagicalCraft_

『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』：https://x.com/Model_Debut

■『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』とは

大人気ファッション誌「nicola」（新潮社）監修のトレンドアイテムを使用し、多彩なコーディネートが楽しめるファッションゲームです。シリーズ4作目となる本作では、服のカラー変更やフェイスパーツの配置・サイズ、メイクの濃さなどを操作バーで細かく調整可能。絶妙な色合いのファッションや、こだわりを反映したヘア＆メイクを追求できます。

ニコラモデルオーディションに合格した主人公は、叔父が経営する小さなプロダクションに所属することに。所属モデルをプロデュースしながらプロダクションを盛り上げ、年に一度の特別なランウェイ「ニコラショー」でNo.1モデルの称号「トップ・オブ・ニコラ」を目指すストーリーです。

おしゃれに、おしごと、そしてドキドキの出会いがあなたを待っています。

・『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』公式HP：https://www.cs.furyu.jp/modeldebut4/

© FURYU CORPORATION

© SHINCHOSHA

＜商品概要＞

▼国内版

商品名： 『マジカルクラフト　猫と魔法のドレス』

対応機種： Nintendo Switch

ジャンル： 生活シミュレーション

価格： 6,578円（税込）

発売日： 2025年11月6日

プレイ人数： １人

対象年齢： 全年齢

発売元： イマジニア株式会社

公式サイト： https://magical-craft.net/

公式X： https://x.com/MagicalCraft_

© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia

＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。

＊ゲーム画面は開発中のものです。

以　上

