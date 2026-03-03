株式会社YB-LAB.(本社：東京都渋谷区)は、ポケットに入るUVケアシリーズ『Uポケ』を発売します。

近年、猛暑日や強い紫外線への関心が高まる中、外出時の対策は「塗る」「差す」に加え、「まとう」という選択肢へと広がりつつあります。





『Uポケ』は、ブラック／ベージュの2色展開。

ブラック本体生地は「UVカット100％(※1)」を確認。さらに遮熱性(※2)、接触冷感(※3)を備え、内側には保冷剤を入れられるポケットを設計し、一部仕様については現在特許出願中です。コンパクトに畳んでポケットやバッグに収納できる、携帯性にもこだわったアイテムです。





「持ち歩ける夏対策」として、日常に取り入れやすい新しいUVケアを提案します。





ポケットに入る、UV100％(※1)の機能設計





■開発背景

日焼け止めの塗り直し、日傘の持ち運び、重ね着による暑さ。夏の外出は対策と負担が表裏一体でした。

YB-LAB.は、機能性インナーブランドとして培ってきた素材開発の知見を活かし、「コンパクト」「機能」「軽やかさ」を同時に叶えるUVケアを開発。必要なときにさっと取り出せる、実用性を重視しました。









■主な特長

1) UVカット100％(ブラック本体生地)(※1)

ブラック本体生地は紫外線遮蔽率100％を確認。強い日差しの下でも、肌を覆う安心感のある素材です。





2) 遮熱×接触冷感のW機能(※2)(※3)

熱をため込みにくい遮熱性と、触れた瞬間にひんやり感じる接触冷感を両立。暑さが気になる季節でも快適に着用いただけます。





3) 保冷剤を入れられる2WAYポケット

内側のポケットに保冷剤を入れることで、冷感をプラスできる設計。シーンに応じた使い分けが可能です。

※保冷剤は付属しません。





4) ポケットに入るコンパクト設計

くるっと畳めば手のひらサイズに。洋服やバッグのポケットにすっきり収まり、必要な瞬間にすぐ取り出せます。





ポケットに収まる携帯性と、暑さに配慮した機能性を両立





■ラインナップ

・Uポケ バラクラバ ：顔・首まわりを広範囲にカバー

・Uポケ ハット ：頭部をカバーし、保冷剤ポケット搭載

・Uポケ フェイスカバー ：肩～顔まわりをフィット設計で包む

・Uポケ 5本指アームカバー ロング ：指先から二の腕まで対応

・Uポケ ショートアームカバー ：動きやすさを重視した短めタイプ

・Uポケ フェイスマスク ：日常使いしやすい軽量設計





用途に合わせて選べる、Uポケシリーズ





■利用シーン

通勤・通学、子どもの送迎、公園遊び、ガーデニング、ドライブ、アウトドアなど、日差しや暑さが気になる場面で活用いただけます。

携帯しやすいため、必要なタイミングでさっと取り出せ、「少しの外出」こそ対策しづらいシーンにフィットします。





顔・首・腕まで、必要な場所を「まとう」Uポケ





■商品概要

商品名： Uポケシリーズ

発売日： 2026年3月上旬より順次発売(4月中旬より店頭展開拡大予定)

カラー： ブラック／ベージュ

サイズ： フリーサイズ

価格 ： 1,628円～3,278円(税込)

販売 ： 公式オンラインストア、全国のバラエティショップ、

ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店ほか(※一部店舗を除く)

URL ： https://shop.ybl-store.net/limited/upoke/









■SEASON TECHについて

YB-LAB.は、ボディラインをサポートする「GLAMOROUSPATS SERIES」に加え、季節環境に対応する機能性プロダクトライン「SEASON TECH」を展開しています。

温度や紫外線、湿度など、外的「環境によって変化するコンディションに着目し、環境にフィットする機能をまとう」という発想から生まれたカテゴリーです。

Uポケやふわりぃスリムは、このSEASON TECHラインに属するアイテムとして展開しています。









■SNS

TikTok ： https://www.tiktok.com/@yblab.official

Instagram ： https://www.instagram.com/yblab.official/

X ： https://x.com/yblab_official

LINEアカウント ： https://lin.ee/qFF8fJw

公式YouTubeチャンネル： https://youtube.com/@yblab.official

note ： https://note.com/yblab_official/





(※1)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC)東京試験センター 試験方法：JIS L 1925 紫外線遮蔽率試験 試験結果：ブラック本体生地にて紫外線遮蔽率100％ ※本体生地に対する試験結果です。使用環境により数値は変動します。

(※2)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC)試験方法：JIS L 1951 遮熱性試験 ※本体生地に対する試験結果です。

(※3)一般財団法人日本繊維製品品質技術センター(QTEC)試験方法：JIS L 1927 接触冷感試験

Q-MAX値：0.38W/cm2 ※本体生地に対する試験結果です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社YB-LAB.

代表取締役： 吉岡 友昭

所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目12-8 SSUビル 3F

事業内容 ： ホームケア商品の企画、開発、輸出入、

通信販売、卸及び小売り業務