奈良県の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」（東京都港区 運営：奈良県観光局）は毎月多彩なイベント・講座・展示会等を開催しています。３月は「大和地蔵十福＆宿フェア」、「簡単金継ワークショップ～漆の魅力と可能性～」、「発酵発祥の地・奈良に残る発酵文化と家庭での発酵料理のコツ」を実施します。その他にも東京に居ながらにして奈良の魅力や美味を満喫できる催しを多数提供しています。※各講演・体験イベントの詳細・申し込みはホームページをご参照ください。

「奈良まほろば館」公式HP： https://nara-mahoroba.pref.nara.jp/

■奈良の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」

奈良まほろば館は、奈良県の魅力の発信と認知拡大のために2009年に東京・日本橋で開館、2021年8月に新橋に移転し、リニューアルオープンいたしました。1階は奈良の名産品を取り揃えたショップと気軽に奈良を味わえる「Cafe＆Bar まほら」や旬の情報を届ける観光案内コーナー、2階にはイベントルームと、季節の素材や奈良の風土と歴史を感じてもらえるよう構成された料理を楽しめる「TOKi」(レストラン＆バル)があります。

■大和地蔵十福フェア＆宿フェア

奈良県内の魅力ある地蔵菩薩を安置する十カ寺の地蔵尊を巡拝することで福徳が授かる「大和地蔵十福」。地蔵十福とは、地蔵本願経や延命地蔵経で説かれており、十カ寺の地蔵尊を巡拝・満願すれば、「女人泰産（健康で聡明な子どもの安産が叶います）」、「身根具足（健全な心と身体を授けてくださいます）」など、十の福が授かります。本イベントでは十カ寺のすばらしい仏様と講演会を催し、ゆったりと巡礼していただくための奈良県内の旅館・ホテル情報を展示で紹介いたします。日 時：2026年3月6日（金）～3月8日（日）場 所：2階イベントルームA各講演会の情報は以下のとおり。

○お姿の特徴やご真言から読み取る地蔵菩薩密教の曼荼羅に描かれる地蔵菩薩は、他の菩薩たちと同じお姿をしておられますが、一般的には、古くから剃髪し袈裟をまとった弟子（僧侶）のお姿で親しまれ知られています。しかし本来、菩薩のモチーフはお釈迦さまが出家する以前の王子のお姿、なぜ唯一、地蔵は菩薩なのに自己の解脱を求め、涅槃をめざす弟子のお姿なのか。日 時：2026年3月6日（金）14:00～15:30講 師：室生寺 教務執事 網代 裕康 師参加費：無料定 員：50名場 所：2階イベントルームA

○いきいきと生きるための『祈り』『祈り』を容易かつ効果的な方法として日常に取り入れる、その効果が表れるまでのプロセスを、中世の地蔵信仰を参考に具体例を示しながらお話させて頂きます。日 時：2026年3月7日（土）14:00～15:30講 師：十輪院 住職 橋本 昌大 師参加費：無料定 員：50名場 所：2階イベントルームA

○春日地蔵菩薩立像と伝香寺について春日地蔵菩薩立像およびその胎内納入品に見られる思想的背景や『伝香寺縁起』をはじめとした書物を紐解きながら、伝香寺とその周辺についてお話いたします。日 時：2026年3月8日（日）14:00～15:30講 師：伝香寺 執事 西山 明範 師参加費：無料定 員：50名場 所：2階イベントルームA

■簡単金継ワークショップ～漆の魅力と可能性～

本漆を使用せず当日持ち帰ることが出来る簡単金継ワークショップと、日本文化である漆芸および漆の可能性について講演します。※欠けが一つあるくらいのもの（複雑な割れのものは不可）を持参ください。 日 時：2026年3月15日（日）14:00～16:00講 師：大和漆工芸 杉村 聡 氏参加費：3,500円定 員：36名場 所：2階イベントルームA

■発酵発祥の地・奈良に残る発酵文化と家庭での発酵料理のコツ

奈良には今なお古式製法で製造する醤油、味噌、酢、酒の蔵元が多数あります。発酵発祥の地となった理由、脈々と引き継ぐ蔵元たちの製造方法や魅力をご紹介します。加えて、発酵食を「料理や健康に活かす方法」をキャリア20年の発酵食スペシャリスト北村愛がレクチャー。その蔵元たちのものを使った発酵食の試食付きです。日 時：令和8年3月16日(月)13:30～15:30 講 師：北村 愛 氏（寧楽発酵株式会社 代表取締役）参加費：2,000円場 所：2階イベントルームA

■「奈良まほろば館」施設概要

名 称：奈良まほろば館所在地：東京都港区新橋1-8-4 SMBC新橋ビル1F・2F最寄り：東京メトロ銀座線・新橋駅1番出口徒歩約3分／JR新橋駅銀座口徒歩約3分

＜店舗概要＞・1階Shop ：月～日曜日／11:00～20:00・1階Cafe＆Barまほら：月～日曜日／11:00～19:30・2階TOKi(Restaurant)：火～土曜日／12:00～15:30・18:00～22:00・2階TOKi(Bar)：火～土曜日／12:00～15:00・17:30～22:30・観光案内：平日／12:00～17:30・奈良県事務所（移住相談） ：平日／9:15～17:30※詳細や定休日はお店にお問い合わせください

URL:https://nara-mahoroba.pref.nara.jp/Instagram: https://www.instagram.com/mahorobakan/Facebook : https://www.facebook.com/naramahorobakan/

■本件に関するお問い合わせ窓口

奈良まほろば館 情報発信課TEL：03-5568-7081 / FAX：03-5568-7082