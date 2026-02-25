2033年までのテキスト音声変換市場規模、過去の成長、分析、動向、主要企業プロファイル、機会および予測である。
Survey Reports LLCは、2026年02月に調査レポート「音声合成市場のセグメンテーション：タイプ別（非ニューラル、ニューラル、カスタム、その他）、導入形態別（アプライアンス、電気・電子、自動車、その他）、組織規模別 （中小企業、大企業、その他）、言語（英語、標準中国語、ヒンディー語、アラビア語、スペイン語、その他） - 2024年から2033年までの世界の市場分析、動向、機会、予測を提供する。テキスト読み上げ市場の予測評価を提供する。テキスト読み上げ市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学を強調している。
音声合成市場の概要
音声合成とは、人間の音声を人工的に作り出すもので、書かれたテキストや音声転写を音声に変換する。この技術は、テキスト音声合成（TTS）とも呼ばれ、自然な音声パターン、トーン、イントネーションを再現するために言語モデルと計算モデルを使用する。主な方法としては、録音された音声セグメントをつなぎ合わせる「連結音声合成」と、音声パラメータに基づいてアルゴリズムを使用して音声を生成する「パラメトリック音声合成」の2つがある。最近の進歩では、より現実的で表現力豊かな音声を作成するために、ディープラーニングモデルが使用されている。音声合成は、アクセシビリティとユーザーエクスペリエンスの向上を目的として、支援技術、バーチャルアシスタント、ナビゲーションシステム、自動化されたカスタマーサービスなど、幅広い用途で使用されている。
Surveyreportsの専門家は、音声合成市場の調査を分析し、音声合成市場規模は2024年に56億米ドルに達すると予測した。さらに、音声合成市場のシェアは、2033年末までに117億米ドルに達すると予測されている。音声合成市場は、2024年から2033年の予測期間中に、年間平均成長率（CAGR）約10.6%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037515
Surveyreportsのアナリストによる定性的なテキスト読み上げ市場分析によると、デジタルコンテンツの普及、ディープラーニングとAIの進歩、アクセシビリティソリューションに対する需要の高まりにより、テキスト読み上げの市場規模は拡大するだろう。テキスト読み上げ市場における主要企業の一部は、グーグルLLC, アマゾン・ドット・コム, ニュアンス・コミュニケーションズ, マイクロソフト株式会社, IBMコーポレーション, アイフライテック, バイドゥ, LumenVox LLC, センサリー, セステック
また、Text-to-Speech Market調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。弊社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国におけるテキスト音声変換市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価である。
● 2033年までの世界テキスト音声変換市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析：タイプ別、導入形態別、組織規模別、言語別、地域別
