【キル フェ ボン】想いを束ねて、ひとつのタルトに。ホワイトデーだけの、ブーケ仕立て。「2026 White Day Tart」

発売期間：2026年3月1日(日)〜3月15日(日)

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、2025年3月1日(日)〜3月15日(日)の期間、ホワイトデー限定の新作「イチゴとダブルチーズのタルト」を発売いたします。

新作「イチゴとダブルチーズのタルト」は、甘酸っぱいイチゴとコクのあるチーズを組み合わせました。チーズは、ふんわりと焼き上げたチーズスフレと、“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースの二層仕立てを採用しました。

ひと口目にはイチゴのみずみずしい酸味が広がり、続いてチーズのやわらかなコクが感じられます。素材の魅力を丁寧に引き出した一品です。仕上げには、爽やかな香りを添えるオレンジゼスト、彩りを引き立てるドライイチゴ、そして可憐なコーンフラワーをあしらいました。

ブーケを思わせる華やかな佇まいが、大切な方へ想いを届けるひとときを美しく演出します。サイズは定番サイズに加え、17cmの小サイズもご用意いたしました。贈るシーンや用途にあわせてお選びいただけます。





〜こだわりポイント〜

1. 二層仕立てのチーズ

スフレの軽やかさと、レアチーズムースの深いコク。二層が織りなす、奥行きある味わいを楽しめます。

2. 甘酸っぱさとコクの絶妙なバランス

イチゴの爽やかな酸味が、チーズのやわらかなコクを引き立てます。心地よい余韻が静かに続きます。

3. ブーケを思わせる華やかな仕立て

オレンジゼスト、ドライイチゴ、コーンフラワーをあしらい、贈り物にふさわしい佇まいに仕上げました。




〜商品概要〜

【 発売期間 】2026年3月1日(日)〜3月15日(日)

　

【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗

【 関連URL 】https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_wd.php













新作「イチゴとダブルチーズのタルト」

発売価格：piece ￥1,393 / whole(25cm)￥13,932 / whole (17cm) ￥7,668

　　　　　

サクサクのタルト生地に、チーズのスフレと“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースとベリージャムを重ね、イチゴを一面に飾りました。オレンジゼストとドライイチゴ、コーンフラワー（矢車菊）をあしらい、ブーケをイメージした華やかなタルトに仕立てました。ホワイトデーの贈り物にもぴったりです。

〜キル フェ ボンについて〜







「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

