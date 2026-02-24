こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】想いを束ねて、ひとつのタルトに。ホワイトデーだけの、ブーケ仕立て。「2026 White Day Tart」
発売期間：2026年3月1日(日)〜3月15日(日)
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、2025年3月1日(日)〜3月15日(日)の期間、ホワイトデー限定の新作「イチゴとダブルチーズのタルト」を発売いたします。
新作「イチゴとダブルチーズのタルト」は、甘酸っぱいイチゴとコクのあるチーズを組み合わせました。チーズは、ふんわりと焼き上げたチーズスフレと、“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースの二層仕立てを採用しました。
ひと口目にはイチゴのみずみずしい酸味が広がり、続いてチーズのやわらかなコクが感じられます。素材の魅力を丁寧に引き出した一品です。仕上げには、爽やかな香りを添えるオレンジゼスト、彩りを引き立てるドライイチゴ、そして可憐なコーンフラワーをあしらいました。
ブーケを思わせる華やかな佇まいが、大切な方へ想いを届けるひとときを美しく演出します。サイズは定番サイズに加え、17cmの小サイズもご用意いたしました。贈るシーンや用途にあわせてお選びいただけます。
〜こだわりポイント〜
1. 二層仕立てのチーズ
スフレの軽やかさと、レアチーズムースの深いコク。二層が織りなす、奥行きある味わいを楽しめます。
2. 甘酸っぱさとコクの絶妙なバランス
イチゴの爽やかな酸味が、チーズのやわらかなコクを引き立てます。心地よい余韻が静かに続きます。
3. ブーケを思わせる華やかな仕立て
オレンジゼスト、ドライイチゴ、コーンフラワーをあしらい、贈り物にふさわしい佇まいに仕上げました。
〜商品概要〜
【 発売期間 】2026年3月1日(日)〜3月15日(日)
【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗
【 関連URL 】https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_wd.php
新作「イチゴとダブルチーズのタルト」
発売価格：piece ￥1,393 / whole(25cm)￥13,932 / whole (17cm) ￥7,668
サクサクのタルト生地に、チーズのスフレと“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースとベリージャムを重ね、イチゴを一面に飾りました。オレンジゼストとドライイチゴ、コーンフラワー（矢車菊）をあしらい、ブーケをイメージした華やかなタルトに仕立てました。ホワイトデーの贈り物にもぴったりです。
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
ホワイトデー限定タルト
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_wd.php
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、2025年3月1日(日)〜3月15日(日)の期間、ホワイトデー限定の新作「イチゴとダブルチーズのタルト」を発売いたします。
新作「イチゴとダブルチーズのタルト」は、甘酸っぱいイチゴとコクのあるチーズを組み合わせました。チーズは、ふんわりと焼き上げたチーズスフレと、“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースの二層仕立てを採用しました。
ブーケを思わせる華やかな佇まいが、大切な方へ想いを届けるひとときを美しく演出します。サイズは定番サイズに加え、17cmの小サイズもご用意いたしました。贈るシーンや用途にあわせてお選びいただけます。
〜こだわりポイント〜
1. 二層仕立てのチーズ
スフレの軽やかさと、レアチーズムースの深いコク。二層が織りなす、奥行きある味わいを楽しめます。
2. 甘酸っぱさとコクの絶妙なバランス
イチゴの爽やかな酸味が、チーズのやわらかなコクを引き立てます。心地よい余韻が静かに続きます。
3. ブーケを思わせる華やかな仕立て
オレンジゼスト、ドライイチゴ、コーンフラワーをあしらい、贈り物にふさわしい佇まいに仕上げました。
〜商品概要〜
【 発売期間 】2026年3月1日(日)〜3月15日(日)
【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗
【 関連URL 】https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_wd.php
新作「イチゴとダブルチーズのタルト」
発売価格：piece ￥1,393 / whole(25cm)￥13,932 / whole (17cm) ￥7,668
サクサクのタルト生地に、チーズのスフレと“ル ガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースとベリージャムを重ね、イチゴを一面に飾りました。オレンジゼストとドライイチゴ、コーンフラワー（矢車菊）をあしらい、ブーケをイメージした華やかなタルトに仕立てました。ホワイトデーの贈り物にもぴったりです。
〜キル フェ ボンについて〜
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
ホワイトデー限定タルト
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_wd.php