【キル フェ ボン】想いを束ねて、ひとつのタルトに。ホワイトデーだけの、ブーケ仕立て。「2026 White Day Tart」

〜こだわりポイント〜1. 二層仕立てのチーズスフレの軽やかさと、レアチーズムースの深いコク。二層が織りなす、奥行きある味わいを楽しめます。2. 甘酸っぱさとコクの絶妙なバランスイチゴの爽やかな酸味が、チーズのやわらかなコクを引き立てます。心地よい余韻が静かに続きます。3. ブーケを思わせる華やかな仕立てオレンジゼスト、ドライイチゴ、コーンフラワーをあしらい、贈り物にふさわしい佇まいに仕上げました。