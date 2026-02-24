広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年2月28日（土）午前9時45分から、若きゴルファーたちが頂点を目指し技を競う大会の模様をお送りします。

4回目の開催となる今大会の解説は比嘉 真美子プロ。そして、今年もMCは芸能界屈指のゴルフ好きココリコ・遠藤章造が務めます。2人に見守られながら、広島県内の6つの高校から才能あふれる13名の女子高校生ゴルファーたちが参加。頂点を目指して熱きプレーを繰り広げます！

大会優勝者には、かつて全米女子オープンで5位に輝いた経験もある比嘉真美子プロと一緒にラウンドを回れる夢のような権利が与えられます！ 憧れのプロとのラウンドを目指し全力でプレーする若き才能たち。ホール上で泣き、笑いつつも真剣にプレーする彼女たちの姿を通じ、学生ゴルフの魅力をお届けします。

番組名

日東リバティpresents 勝ちグセ 女子高校生ゴルフ頂上決戦レジェンドＣＵＰ

放送日時

2026年2月28日（土）午前9時45分～ ※広島エリアのみ

出演者

広島県下の女子高校生ゴルファーのみなさんＭＣ／遠藤章造（ココリコ）、吉岡 麗（HOMEアナウンサー）解説／比嘉 真美子プロ