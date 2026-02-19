近鉄グループの株式会社近商ストア（本社：大阪府松原市、代表取締役社長：上田泰嗣）は、2026年2月26日（木）に「スーパーマーケットKINSHO高の原店（奈良市）」をリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは「次世代のお客様にも選ばれる店舗づくり」をテーマに、売場レイアウト、品揃えを見直しました。

こだわりのある商品を求めるお客様のご要望にお応えするため高品質スーパーマーケット「成城石井」をフランチャイズ店舗（売場面積約３６坪）として出店します。この形態は奈良県内のスーパーマーケットとしては初の試みです。近商ストアのレジで一括会計でき、日常のお買い物とあわせて便利に利用していただけます。

また、「素材から惣菜へ」をキーワードに「店内調理」や「出来立て」にこだわり、奈良市に本店を構える「ブーランジェリー リッシュ」をインストアベーカリーとして新規出店します。

当社運営のデリカコーナーでは、タカキベーカリーの高品質なパンを使用したオリジナル惣菜パンや、売場で販売する生鮮素材を使った天ぷらや揚げ物など、素材の良さを活かしたメニューをご用意しております。畜産コーナーでは、大人からお子様まで楽しめる、「お肉屋さんのおつまみ」コーナーを新設します。

このほか、即食簡便商品や健康志向商品を充実させ、地域のニーズに応えてまいります。

当社は今後も、地域密着型スーパーマーケットとして「安全・安心・おいしさ」を大切にしながら、お客様の利便性とライフスタイルに寄り添った商品・サービスの提供に努めてまいります。





スーパーマーケット「成城石井」売場イメージ





デリカコーナーイメージ