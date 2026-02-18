【AIO/LLMO外部対策サービス】世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団／東京SEOメーカーAIO戦略室が、生成AI時代のブランド構築-AIO/LLMO外部対策の新サービスを開始！
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、生成AI時代のブランド構築-AIO/LLMO外部対策の新サービスを開始しました。
AIに“信頼され、語られる存在”へ。
生成AI時代のブランド構築
― AIO/LLMO外部対策
AIO/LLMO外部対策は、外部からの言及・実績・評価を通じて、生成AIに「信頼できる企業」「語るべきブランド」として認識させるための施策です。
検索順位ではなく、AIの判断軸に働きかけるブランド構築を行います。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?外部対策がAIO/LLMOにどう影響するのか分からない。
→何から始めるべきか判断できていない。
?実績はあるのに、AIの回答で自社が言及されない
→外部からの信頼がAIに伝わっていないと感じている。
?被リンク中心の対策が今も有効なのか分からない。
→サイテーションやブランド評価の進め方が見えない。
?発信はしているが、第一想起につながっていない。
→AIに「この分野の代表」と認識されていない。
◎AIO/LLMO外部対策とは
AIO/LLMO外部対策は、外部からの言及・評価・実績を通じて、生成AIに「信頼できる企業」「語るべきブランド」として認識させるための施策です。
AIO/LLMO外部対策とは、生成AIが企業やブランドを評価・推薦する際に参照する外部からの言及・実績・信頼情報を戦略的に設計・強化する施策です。
生成AIは、自社サイト内の情報だけでなく、権威あるメディアや専門サイトへの掲載、プレスリリースや業界紙・専門誌への寄稿、書籍出版、さらにはSNSや動画メディアでの情報発信など、第三者の文脈でどのように語られているかを重視して判断します。
AIO/LLMO外部対策では、プレス・業界団体・顧客事例といった外部への情報発信を、AIに引用されやすい形式で設計・公開し、サービスページや実績・導入事例ページと連動させて信頼の根拠を積み上げます。
また、相互リンクや被リンクの獲得に加え、リンクの有無を問わないサイテーション（言及）を増やすことで、AIに「この企業は実在し、評価され、語られている存在」であることを伝えます。
検索順位を上げるための外部対策ではなく、生成AIの回答内で信頼され、語られるための外部対策。それが、AIO/LLMO外部対策です。
【特徴】
?サイテーションと権威性を軸にした外部評価設計
→AIO/LLMO外部対策では、単なる被リンク獲得では成果につながりません。私たちは、権威あるメディアや専門サイト、業界紙、プレスリリース、寄稿記事・書籍・レビューなどを通じて、第三者の文脈でどう語られるか（サイテーション）を重視します。生成AIが参照するのは、「どれだけリンクがあるか」ではなく「誰に、どの文脈で言及されているか」。AIに信頼の根拠として採用される外部評価を、戦略的に設計します。
?ブランド・エンティティを強化する外部発信戦略
→生成AIは、企業を単なるサイトではなくエンティティ（固有の存在）として認識します。本サービスでは、メディア掲載・SNS・動画・業界団体・顧客事例などの外部発信を通じて、企業・サービス・専門領域を一貫した文脈で結び付け、AIに「この分野の代表的な存在」と認識される状態を構築します。「○○と言えば△△」という第一想起を、人だけでなくAIの中にも定着させます。
