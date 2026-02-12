超純水製造の中核技術「電気泳動システム（EDIシステム）」の世界市場：成長ドライバー、主要プレイヤー、2032年までの戦略的展望
株式会社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）は、高度な水処理技術の核心である電気泳動システム市場に関する詳細な調査結果を発表いたしました。本レポート「電気泳動システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」は、半導体から医薬品まで、現代産業の品質を根底から支える超純水（UPW）供給システムの動向を包括的に分析するものです。当社の調査は、単なる市場規模の推移ではなく、技術進化の方向性、規制環境の影響、地域ごとの需要構造の差異を深掘りし、経営陣が将来の設備投資や市場参入戦略を立案する上で不可欠な洞察を提供します。
1. 市場の定義と技術的優位性：化学薬品不使用の持続可能な脱イオン技術
電気泳動システム（Electrodeionization, EDI）は、イオン交換膜と直流電場を組み合わせて水中のイオンを連続的に除去する、画期的な水処理技術です。従来のイオン交換樹脂と異なり、化学薬品を一切使用せずに連続運転が可能である点が最大の特徴であり、ランニングコストの削減、廃液処理負荷の軽減、操作性・安全性の向上を同時に実現します。これは、環境規制が厳格化し、持続可能性（サステナビリティ）と操業の安定性が強く求められる現代の製造業において、まさに理想的なソリューションと言えます。EDIシステムは通常、逆浸透膜（RO）などの前処理と組み合わされ、半導体ウェハーの洗浄や注射用水の製造に必要とされる「ppt（1兆分の1）レベル」の超純水を安定して供給するための最終精製工程として、その地位を確立しています。
2. 市場成長の主要エンジン：高付加価値産業の品質要求と環境規制
本市場の成長は、複数の強力なマクロトレンドに支えられています。
エレクトロニクス産業の微細化・高集積化: 特に半導体製造において、プロセスルールの微細化（例：3nm、2nm）は、使用される超純水の純度要求を指数関数的に高めており、不純物の完全な除去が可能なEDIシステムへの依存度を増大させています。同様に、有機ELなどの高精細ディスプレイパネルの製造工程でも、基板洗浄用の超純水需要が堅調です。
医薬品・バイオ産業における厳格な規制遵守: GMP（適正製造規範）に基づき、医薬品原薬や注射用水の製造には、厳密な水質管理が義務付けられています。再生工程でバリデーションが複雑になる化学薬品方式に比べ、プロセスが安定しているEDIシステムは規制対応上の優位性が高く、採用が進んでいます。
環境規制とサーキュラーエコノミーの台頭: 水使用量の削減や「ゼロ液体排出」を目指す世界的な動きは、水の高度なリサイクル・再利用システムの構築を必要とします。その中核をなすのが、信頼性の高い脱塩技術であるEDIです。化学薬品を使用しない点は、ESG（環境・社会・企業統治）投資の観点からも評価されています。
3. 市場セグメントの深堀り：容量別・用途別・地域別の需要構造
当レポートでは、市場を多面的に解きほぐし、それぞれのセグメントにおけるビジネス機会を明確にしています。
製品タイプ別（処理容量）: 2024年時点で、10-30 m?/hの中容量システムが全球市場の約56%を占めています。これは、多くの半導体工場や大規模製薬プラントにおける標準的な超純水需要に適合し、設備投資対効果（ROI）のバランスが最も取れている容量帯です。一方、10 m?/h未満の小容量システムは研究施設やパイロットプラント向けに、30 m?/hを超える大容量システムは特定の大型製造拠点や発電所向けに、それぞれニッチながらも重要な市場を形成しています。
