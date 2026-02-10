こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】全国1位の“断らない救急医療”を支える。DX実現に向け、700床規模・約60部門システムの老朽化基盤を刷新
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、神戸市立医療センター中央市民病院（所在地 兵庫県神戸市、病院長 木原 康樹）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■導入の背景と課題
・旧来基盤の経年劣化に伴う障害発生と全面更新の必要性
・物価・人件費高騰に伴う更新コストの抑制
■採用の決め手
・サーバー仮想化基盤の豊富な構築経験と提案力
・HCIの柔軟な拡張性と段階的な更新による長期運用の実現性
■導入した主な製品・技術
・仮想化基盤「Nutanix Cloud Platform (NCP)」(Nutanix）
‐サーバーとストレージ、ネットワークをソフトウェアで一体化し、1つの筐体に集約
‐構築や拡張、管理が容易で、ノード追加がシステム無停止で可能
・仮想化基盤用統合管理ツール「Nutanix Prism」(Nutanix）
‐Nutanix Cloud Platform上で稼働するあらゆる環境の管理を一元化し、効率化
‐直感的な操作と状況把握で運用負荷を軽減
・運用支援サービス「Net.Monitor」
‐ITインフラを24時間365日体制で運用監視
‐問題発生時は即時通知と迅速対応を可能とし、安心して運用継続ができる体制を整備
‐リモートメンテナンスパック
（保守回線を一本化し、外部からの不正アクセスのリスクを軽減。部門システムベンダーごとに敷設しているリモートメンテナンス用の回線を集約することで、コストを大きく削減）
■導入後の効果
・約60システムの再集約による基盤統合と運用負荷の軽減
‐従来、複数の仮想環境に分散していた約60の部門システムを、NutanixのHCI（ハイパーコンバージドインフラ）を中核とした仮想化基盤へ再集約
‐基盤構成をシンプル化し、統合管理ツール「Nutanix Prism」で仮想基盤全体の稼働状況や影響範囲を一元的に可視化
‐基盤内部から外部接続・保守対応までを含めた運用の見える化により、診療に影響を及ぼすリスクの低減と、運用担当者の心理的負担軽減を実現
・一般競争入札（総合評価落札方式）によるコストバランスのとれた最新技術の導入
‐価格と品質のバランスを鑑み、技術力・提案力を総合的に評価する落札方式を採用し、仮想化技術の提案力や構築経験を重視したベンダー選定を実施
‐医療分野に限定しない競争環境を整えることで、HCIなどの最新技術を適正なコストで導入
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/127914/127914_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/chuo_kcho/
【地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 様について】
神戸市中央区ポートアイランドに位置する神戸市立医療センター中央市民病院は、神戸市民病院機構を構成する基幹病院として、地域の高度急性期医療を担っている。700床規模、34の診療科を備え、救命救急センターを中心に、内科・外科・循環器・脳神経・整形外科・小児・産科など幅広い医療を提供。地域医療支援病院・がん診療連携拠点として、医療・福祉機関との連携にも積極的に取り組み、市民の健康を支える中核的医療機関となっている。
所在地…神戸市中央区港島南町二丁目1番地の1
病院長…木原 康樹
開設…1924年（市立神戸診療所として開設）
病床数…768床
標榜診療科目…34科
URL…https://chuo.kcho.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）神戸市立医療センター中央市民病院は、厚生労働省の「全国救命救急センター評価」で11年連続全国1位を維持しています。
注）記載事項は2026年2月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
