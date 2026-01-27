株式会社ゴーフォワード（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：遠藤孝輔）は、Shopify向けAI商品発見アプリ「Flowdy（フローディ）」のProプラン（月額$49）を6ヶ月間無料でご利用いただける「モニターパートナープログラム」の募集を開始いたします。

■ コンテンツが売上に繋がらない ― EC事業者が抱える課題

「時間をかけて書いた商品説明文やブログ記事が、売上に繋がらない」多くのEC事業者がこの悩みを抱えています。どれだけ魅力的なコンテンツを作成しても、読者を商品ページへ誘導する仕組みがなければ「読んで終わり」になってしまいます。実際、ブログや読み物コンテンツの離脱率は70～80%に達することも珍しくありません。従来の商品発見手段である「検索」や「カテゴリー」は、ユーザーが能動的に操作する必要があり、"読んでいるだけ"の訪問者には機能しません。

■ Flowdyとは ― テキストを「売り場」に変えるAIアプリ

Flowdyは、商品説明文やブログ記事内のキーワードをAIが自動でハイライト化し、クリックするだけで関連商品をその場に表示するShopifyアプリです。ページを移動させることなく、読者の文脈を保ったまま商品を提案。「検索させない。発見させる。」というコンセプトのもと、コンテンツの"行き止まり"を解消し、読者を購入者へと導きます。

■ 主な機能

【AIキーワード自動提案】商品説明文から最適なキーワードをAIが自動抽出。「リネン⇔麻」のような類義語もAIが自動で拡張し、販売機会の取りこぼしを防ぎます。【ワンクリック商品発見】ハイライトされたキーワードをクリックするだけで、画面遷移なしに関連商品を即座に表示。滞在時間とコンバージョン率の向上に貢献します。【Neural Flow ― パーソナライズAIエンジン】ストア運営者が設定したルールを最優先としつつ、ユーザーのリアルタイムな閲覧履歴を組み合わせて商品をスコアリング。クリックするたびにAIが賢く提案します。【ROI計測】キーワードをクリックしてから7日以内に購入に至った売上を「Flowdy経由の成果」として正確に計測。導入効果を具体的な金額で把握できます。【Opportunity Radar（Proプラン）】アクセスが多いにも関わらずキーワードリンクが未設定のページを自動検出。「月間約○○円の機会損失」を可視化し、AIが最適なキーワードを提案します。【完全ノーコード導入】Shopifyのテーマエディタ上でスイッチを「ON」にするだけ。複雑なコード編集は一切不要で、ストアのデザインを崩すことなく即座に導入可能です。

■ モニターパートナープログラム ― 総額約4.5万円相当を無料提供

プロダクト改善にご協力いただける「モニターパートナー」を先着100店舗限定で募集いたします。【特典】・Proプラン（月額$49×6ヶ月＝$294相当／約4.5万円）を無料提供・新機能の先行アクセス・開発チームへの直接フィードバック【参加条件】・Shopifyストアを運営中で、商品数が30点以上あること・月1回の簡単なアンケート（約5分）にご協力いただけること【募集期間】2026年1月22日（水）～ 定員到達次第終了【応募方法】下記フォームよりお申し込みください。審査の上、1週間以内にご連絡いたします。※ 応募多数の場合は先着順とさせていただきます。▼ 応募フォーム

■ 料金プラン

【フリープラン】無料

・最大3キーワードまで登録可能・サイト内キーワードを自動ハイライト・クリックで関連商品を即座に表示・基本クリック分析

【スタータープラン】$19/月（3日間無料トライアル付）

・最大50キーワードまで登録可能・AIがキーワードを自動提案・Neural Flow：クリックで賢くなるレコメンド・キーワード経由の売上を追跡

【プロプラン】$49/月（3日間無料トライアル付）

・最大150キーワードまで登録可能・キーワードへのタグ自動設定・逃した売上機会を自動検出（Opportunity Radar）・ページ別の売上貢献を可視化

■ Flowdy サービス概要

サービス名：Flowdy（フローディ）サービス開始：2025年12月対応プラットフォーム：ShopifyShopify App Store：

■ 会社概要

会社名：株式会社ゴーフォワード所在地：兵庫県神戸市代表者：代表取締役 遠藤 孝輔設立：2022年事業内容：EC運営支援、Web制作、DXコンサルティング、Shopifyアプリ開発

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ゴーフォワードE-mail：info@gofw.jp