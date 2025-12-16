こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【金城学院大学】公益財団法人名古屋YWCAと連携協定を締結
2025年12月10日（水）、本学にて公益財団法人名古屋YWCAとの協定締結式を執り行いました。式では、同法人代表理事・加藤佐紀子様と本学学長・小室尚子が協定書に署名し、書類の受け渡しを行いました。会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、相互の取り組みや今後の展望について活発な意見交換が行われました。
今回の協定により、金城学院大学は公益財団法人名古屋YWCAが実施する「NYAIC Lyra Program（外国ルーツの高校生インターンシッププログラム）」への参画に加え、体育館など本学施設を名古屋YWCA高等学院国際コース（NYAIC）へ無償で提供します。また、同法人が運営する名古屋YWCA学院日本語学校とも連携を深め、外国にルーツをもつ子どもたちへの支援をさらに強化してまいります。
これらの取り組みを通じて、相互協力の関係が一層強固なものとなることが期待されており、教育を通じた地域社会のさらなる発展に寄与できるよう努めてまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回の協定により、金城学院大学は公益財団法人名古屋YWCAが実施する「NYAIC Lyra Program（外国ルーツの高校生インターンシッププログラム）」への参画に加え、体育館など本学施設を名古屋YWCA高等学院国際コース（NYAIC）へ無償で提供します。また、同法人が運営する名古屋YWCA学院日本語学校とも連携を深め、外国にルーツをもつ子どもたちへの支援をさらに強化してまいります。
これらの取り組みを通じて、相互協力の関係が一層強固なものとなることが期待されており、教育を通じた地域社会のさらなる発展に寄与できるよう努めてまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/