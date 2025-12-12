こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本の女子大学で初、東京家政大学がフロリダ州立大学との連携協定を締結しウォルト・ディズニー・ワールドでのインターンシップ留学プログラムを導入 ― 夢の舞台で学ぶチャンス！
東京家政大学（東京都板橋区）はこのたび、アメリカのフロリダ州立大学（Florida State University / FSU）と連携協定を締結。これにより東京家政大学では、英語コミュニケーション学科の学生を対象として、FSUとWalt Disney World® Resort（ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート）が提供する半年間の留学プログラムである「Disney International Programs（ディズニー・インターナショナル・プログラム）」を導入する。
このたび東京家政大学が連携協定を締結したフロリダ州立大学（FSU）は、アメリカ・フロリダ州で最大級かつ、創立年が最も古い大学。
東京家政大学で実施する留学プログラム「Disney International Programs（以下、ディズニー・インターナショナル・プログラム）」では、FSUで約10日間の集中講義を受講した後に、ウォルト・ディズニー・ワールドでの接客など、約6カ月間の有給インターンシップを行い、実践的な英語と本場のホスピタリティやサービスを学ぶことができる。
同プログラムは有給インターンシップであるため、生活費などの一部をカバーでき、通常の長期留学よりも費用負担が少ないことがメリットとして挙げられる。また、通常はFSUの受講料とは別に留学期間の東京家政大学の学費が必要だが、同プログラムの参加者は学費免除となる。さらに、FSUの講義は東京家政大学の単位として認められるため、4年間で卒業できることも魅力である。
なお、FSU提供による「ディズニー・インターナショナル・プログラム」の導入は、日本国内の女子大学では初となる。
東京家政大学は、同大が目指す「人をつなぐ専門力」を身につけるため、今後も国境の壁を超えて挑戦する学生を支援していく。
【本プログラムにかける思い（東京家政大学学長 井上俊哉）】
世界中の人々を笑顔にする夢の国、ディズニーワールド。世界のエンターテインメント・ビジネスをリードする本場米国でのインターンシップ。東京家政大学はフロリダ州立大学（FSU）と協定を結び、ディズニーワールドへの扉を用意しました。このインターンシップへの挑戦は、確かな自信となり、皆さんの人生を変えるでしょう。正しく努力すれば扉は開かれます。東京家政大学は、正しく努力できる環境を整え、このインターンシップへの皆さんの挑戦を待っています！
【留学プログラムの概要】
■留学プログラム
Disney International Programs（ディズニー・インターナショナル・プログラム）
■留学先
フロリダ州立大学（FSU）
Walt Disney World® Resort（ウォルト・ディズニー・ワールド）
■概要
・フロリダ州立大学（FSU）にて集中講義を受講（約10日間）
ホスピタリティや異文化コミュニケーションに関する講義を受け、語学運用能力を磨きながら、海外で働くマインドを学びます。
・Walt Disney World® Resortにて有給インターンシップ実施（約6ヶ月間）
実社会で実践的な英語と本場のホスピタリティやサービスを体験を通し学びます。
■特徴
・インターンシップという実体験を通し、国内外で活用できるスキルを得る
・有給インターンシップのため、現地での生活費をカバーでき、通常の長期留学よりも費用負担が少ない
・留学期間の東京家政大学の学費が免除
・FSUの講義は本学の単位として認められ、4年間で卒業が可能
【関連リンク】
■フロリダ州立大学（Florida State University）
https://www.fsu.edu/
■東京家政大学
○英語コミュニケーション学科
https://www.tokyo-kasei.ac.jp/academics/english_communication/
○グローバル教育センター
東京家政大学ではグローバル教育センターを設置し、マンツーマンの英会話レッスンやTOEIC®対策講座などの豊富なサポートを行っている。英語コミュニケーション学科での専門的な教育に加え、これらのサポートを活用することで、留学を目指した高い語学力を着実に身につけていくことができる。
https://www.tokyo-kasei.ac.jp/international/
▼本件に関する問い合わせ先
東京家政大学 広報・宣伝部
TEL： 03-3961-5690
E-mail： koho@tokyo-kasei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
